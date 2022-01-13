У Казахстані аеропорт Алмати відновив роботу

У Казахстані міжнародний аеропорт Алмати поновив свою роботу після погромів минулого тижня. 13 січня звідти вже вилетіли перші рейси до столиці країни, повідомляє “Хабар 24”.

За інформацією журналістів, поки що аеропорт не може обслуговувати рейси цілодобово. Він працюватиме з 8 ранку до 9 вечора, оскільки у місті діє комендантська година. У цей час виконуватимуться внутрішні та міжнародні рейси. З міркувань безпеки, доступ у термінал мають лише пасажири, повідомляє “Хабар 24”.

Що відомо

У Казахстані 1 січня розпочалися протести, приводом до яких стало підвищення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки, а президент країни Касим-Жомарт Токаєв ініціював проведення саміту лідерів країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

У Казахстані затримали майже 10 тисяч учасників протестів станом на ранок 11 січня.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення основної місії Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ) в країні. За його словами, виведення сил розпочнеться 13 січня.

В Казахстані призначили нового прем'єр-міністра. Ним став Аліхан Смаїлов.

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