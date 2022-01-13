У Бородянці, що на Київщині, на складі заводу “Борекс”, шо нині не діє, сталася пожежа. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомила журналістка Суспільного з місця події, зайнялося на території покинутого заводу "Борекс" близько 7-ї ранку. За дві з половиною години вогонь вдалося приборкати на площі півтори тисячі квадратних метрів. І він не поширюється.

Але є загроза обвалу даху приміщення, розповів Суспільному перший заступник начальника головного управління ДСНС Київської області Петро Кисельов.

За даними надзвичайників, загорілися використані автомобільні шини. Станом на 8 ранку площа пожежі становила близько тисячі квадратних метрів.

Фото: ДСНС

“Жертв та постраждалих немає. Ситуація контрольована. Проблем з водопостачанням немає. До гасіння залучено 27 осіб та 7 одиниць техніки ДСНС”, — йдеться у повідомленні.

Станом на 9.40 надзвичайники повідомили, що пожежу локалізували.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

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