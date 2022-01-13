За минулу добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 2 864 особи

2 864 особи щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 984 людини, другою дозою – 1 566, додатковою – 1, бустерною дозою – 314. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 695 772 особи.

102 580 людей вакцинували проти COVID-19 в Україні за добу 12 січня 2022 року. Одну дозу отримали 33 452 особи, другу дозу – 53 342 людини, додаткову дозу отримали 749 осіб, бустерну дозу – 15 037 людей. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 909 168 людей, з них отримали одну дозу – 14 114 892 особи, з них отримали першу дозу – 14 909 166 людей, отримали дві дози – 14 152 238, отримали додаткову дозу – 8 088 осіб, бустерну дозу – 56 178 людей. Загалом проведено 29 125 670 щеплень.

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