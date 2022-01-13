На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 389 осіб

У 389 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це розповів епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев.

За його словами, вчора від коронавірусу померли 3 жителів області. Одужання підтвердили у 193 осіб. Медики провели 1 372 дослідження методом ПЛР за минулу добу.

Фото:Соломія Струс/Суспільне Володимир Паничев

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (26 осіб): Борсуківська сільська ОТГ – 1, Вишнівецька селищна ОТГ – 4, Кременецька міська ОТГ – 18, Лановецька міська ОТГ – 1, Шумська міська ОТГ – 2

Тернопільський район (243 особи): Байковецька сільська ОТГ – 4, Бережанська міська ОТГ – 21, Білецька сільська ОТГ – 5, Великоберезовицька селищна ОТГ – 18, Великобірківська селищна ОТГ – 2, Великогаївська сільська ОТГ – 4, Залозецька селищна ОТГ – 3, Збаразька міська ОТГ – 9, Зборівська міська ОТГ – 3, Золотниківська сільська ОТГ – 1, Іванівська сільська ОТГ – 4, Козівська селищна ОТГ – 11, Козлівська селищна ОТГ – 5, Купчинецька сільська ОТГ – 1, Микулинецька селищна ОТГ – 1, Нараївська сільська ОТГ – 5, Озернянська сільська ОТГ – 2, Підгаєцька міська ОТГ – 1, Підгороднянська сільська ОТГ – 4, Скалатська міська ОТГ – 5, Теребовлянська міська ОТГ – 5, Тернопільська міська ОТГ – 129

Чортківський район (120 осіб): Білобожницька сільська ОТГ – 1, Більче-Золотецька сільська ОТГ – 3, Борщівська міська ОТГ – 3, Бучацька міська ОТГ – 21, Васильковецька сільська ОТГ –2, Гусятинська селищна ОТГ – 14, Заводська селищна ОТГ – 2, Заліщицька міська ОТГ – 6, Іване-Пустенська сільська ОТГ – 4, Копичинецька міська ОТГ – 7, Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 1, Монастириська міська ОТГ –21, Скала-Подільська селищна ОТГ – 1, Товстенська селищна ОТГ – 3, Трибухівська сільська ОТГ – 6, Хоростківська міська ОТГ – 8, Чортківська міська ОТГ – 17

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 109 534 особи, з них 104 495 вже видужали та 2 169 людей померли.

Що відомо