У Чернівецькій області за добу проти COVID-19 вакцинували майже три тисячі людей

У Чернівецькій області за минулу добу проти COVID-19 вакцинували 2 695 людей. Найбільше щепилось вакциною Pfizer-BioNTech – 2 262.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки та оборони України.

Першою дозою за добу вакцинували 906 людей:

Pfizer-BioNTech – 746 людей,

CoronaVac – 82,

Moderna – 72,

AstraZeneca – 6,

Другою дозою імунізували 1 546 людей:

Pfizer-BioNTech – 1 308,

Moderna – 84,

CoronaVac – 82,

AstraZeneca – 72 людей.

Додатковою дозою не імунізували жодну людину.

Станом на 11 січня в області першою дозою 280 611 людей, що складає 31,18% населення. Другою дозою імунізували 264 039 людей, додатковою – 81, бустерною – 574.

Що відомо

Загалом в області 120 674 випадки інфікування коронавірусом, 115 860 людей одужали, а 3 041 померли.

З лютого у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького.

Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації. Їх графік можна переглянути тут.

У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.

Читайте також

"Читаю МОЗ, а не коментарі". Історія буковинця, який щепився від COVID із синдромом та алергією

“Довіряю людям, які мене врятували”. Історія буковинця, який вакцинувався після інфаркту

Читайте нас у Telegram: головні новини Буковини