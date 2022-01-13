У Чернівецькій області за добу проти COVID-19 вакцинували майже три тисячі людей

У Чернівецькій області за минулу добу проти COVID-19 вакцинували 2 695 людей. Найбільше щепилось вакциною Pfizer-BioNTech – 2 262.
Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки та оборони України.
Першою дозою за добу вакцинували 906 людей:
- Pfizer-BioNTech – 746 людей,
- CoronaVac – 82,
- Moderna – 72,
- AstraZeneca – 6,
Другою дозою імунізували 1 546 людей:
- Pfizer-BioNTech – 1 308,
- Moderna – 84,
- CoronaVac – 82,
- AstraZeneca – 72 людей.
Додатковою дозою не імунізували жодну людину.
Станом на 11 січня в області першою дозою щепили 280 611 людей, що складає 31,18% населення. Другою дозою імунізували 264 039 людей, додатковою – 81, бустерною – 574.
Що відомо
- Загалом в області виявили 120 674 випадки інфікування коронавірусом, 115 860 людей одужали, а 3 041 померли.
- З лютого у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького.
- Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації. Їх графік можна переглянути тут.
- У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.
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