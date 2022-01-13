Президент Володимир Зеленський на останньому засіданні РНБО 30 грудня доручив відпрацювати механізм взаємодії з міжнародними та іноземними партнерами, щоб статус олігарха та пов'язані з ним обмеження не залишалися виключно в межах країни. Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телеканалу "Рада".
"Тобто, щоб наші партнери також реагували, так само встановлювали додаткові контролі щодо активів і діяльності таких осіб за кордоном. Ми над цим будемо працювати", — повідомив Малюська.
Міністр пояснив, що статус олігарха автоматично зробить проблемним ведення бізнесу за кордоном. Водночас, за його словами, Україна хоче, щоб це питання було юридично врегульоване.
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Що відомо
- До кінця травня в Україні запрацює Закон Про олігархів. Про це за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, список олігархів в Україні оприлюднять 20-25 травня.
- 23 вересня 2021-го Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт президента Зеленського № 5599 про статус олігархів. Розгляд супроводжувався суперечками в Раді і сутичками під парламентом але "за" проголосували 279 народних депутатів.
- 3 листопада Рада ухвалила поправки до законопроєкту № 5599 про олігархів. Визначатиме, хто олігарх буде Рада нацбезпеки та оборони України.
- Президент України Володимир Зеленський підписав закон про олігархів.
- У травні секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що наразі в Україні до переліку олігархів можна віднести 13 людей.
- За даними списку журналу Forbes, трійку найзаможніших українців продовжує очолювати олігарх Рінат Ахметов. Далі у десятці йдуть Віктор Пінчук, Констянтин Жеваго, Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Олександр і Галина Гереги, Петро Порошенко, Вадим Новінський, Олександр Ярославський та Юрій Костюк.
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