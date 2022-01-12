Штраф у 51 тисячу гривень за кожен чобіт або пару шкарпеток без первинної документації. За словами херсонського підприємця Юрія Петренка, таке покарання передбачене новим законодавством. Чоловік 25 років працює на ринку і сплачував податки за спрощеною системою. Тепер він, як і всі дрібні підприємці, має встановити касовий апарат. Чоловік вважає, що це може згубити його бізнес. Наскільки обґрунтовані ці побоювання, Суспільне запитало у податківців.

За словами заступниці начальника Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Наталії Нєвдах, страхи підприємців через незнання змін у податковому законодавстві.

"Чого люди бояться. По-перше, це облік товарних запасів, що їм треба буде вести облік, складати первинну документацію, яка підтверджує придбання товару. Це стосується лише трьох категорій платників, які здійснюють діяльність із продажу складної побутової техніки. Друга категорія – це ті, хто здійснює торгівлю ювелірними виробами, та ті, хто здійснює торгівлю медичними або лікарськими засобами", - каже Наталія Нєвдах.

Коштує реєстратор розрахункових операцій, за словами Наталії Нєвдах, 5 із половиною тисяч гривень. А невеликому бізнесу, говорить жінка, достатньо програмного реєстратора, встановленого на будь-який смартфон.

"Ті, хто працює саме на ринках, які мають статус ринків або ринкових містечок, вони працюють на першій групі єдиного податку. Їм застосування РРО або ПРРО не обов’язкове Якщо це не статус ринку, підприємець не може перебувати на першій групі. Він повинен встановлювати собі РРО", - каже податківиця.

Наталія Нєвдах говорить, що у селі бізнес має особливості

"Наразі ті, хто здійснює діяльність саме на території села, звільнені від застосування РРО та ПРРО, окрім торгівлі підакцизними товарами. Якщо в одному приміщенні здійснюється торгівля як підакцизною групою товару, так і непідакцизною групою, то застосування РРО обов’язкове для всіх, хто здійснює торгівлю в цьому приміщенні", - каже Нєвдах.

За її словами, якщо бізнес працює прозоро і показує доходи, то боятися нічого. Підприємці мають іншу думку, говорить Юрій Петренко.

"25 січня біля Верховної Ради буде великий протест проти касового режиму, касової дисципліни. Ми чесні ФОПи, білі ФОПи, платимо податки. І я хочу жити в Україні та спокійно працювати тут", - говорить чоловік.

Податківці говорять, готові надавати консультації усім, хто потребує допомоги.

Що відомо:

З 1 січня 2022 року набрали чинності зміни до Закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг". Всі дрібні підприємці мають встановити касові апарати. На їх думку тепер для підприємців єдиний вихід - закривати бізнес.

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