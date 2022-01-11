Закривати бізнес – "єдиний" вихід для дрібних підприємців, яких із нового року зобов’язали мати реєстратори розрахункових операцій. Так розповіли Суспільному кажуть херсонці, які працюють на ринку.

Касові апарати, які з 1 січня стали обов’язковими для всіх фізичних осіб-підприємців, є великою проблемою для тих, хто працює за спрощеною системою, розказав підприємець Юрій Петренко. Чоловік 25 років працює біля Дніпровського ринку в Херсоні.

"Для мене це велике навантаження. По-перше, ми працюємо на вулиці й в мороз касовий апарат може просто "зависнути". Ще є проблема з відключеннями електрики. Я вже людина у віці, далекий від усього такого – не зможу ввести в касовий апарат програму, тому мені потрібно буде найняти бухгалтера. Поставити хороший апарат, котрий коштує приблизно 12 тисяч гривень, щоб проводити платіж через картки, поставити монітор, вести товарний облік", - каже підприємець.

Фото: Ольга Ляшок/Суспільне Херсон

Але найбільшою проблемою підприємець називає відсутність первинної документації на кожну одиницю товару. Через митницю продукція іде за оптовими накладними. Штраф за кожен чобіт або пару шкарпеток без первинної документації, як говорить чоловік, становитиме 51 тисячу гривень згідно з новим законодавством.

"Ми працюємо на спрощеній системі оподаткування, сплачуємо податки. Я - підприємець із 1997 року, сплачую податки, сплачую до Пенсійного фонду, гроші йдуть у бюджет міста. Ми починали свій бізнес як "спрощенці" від слова "просто". Я сплатив і стою собі спокійно, легально працюю", - говорить Юрій Петренко.

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"Я вважаю, що всі повинні платити податки, але до чого тут касовий апарат? Я дуже давно працюю на цьому ринку, мені 73 роки, я заробляю собі ще одну пенсію маленьку тут. Шкарпетки, труси, а покупців у день дуже мало. Податки сплачую регулярно. Але щоб бухгалтера найняти, у мене таких коштів немає. Мені потрібно буде піти", - каже жінка.

Нагадаємо, 1 січня 2022 року набрали чинності зміни до Закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг". Якого економічного ефекту очікують від цих нововведень, кого вони в першу чергу стосуються, як це може вплинути на розвиток малого і середнього бізнесу в регіоні. З цими питаннями Суспільне звернулося до податківців. 12 січня тему продовжимо.

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