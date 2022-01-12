Кабінет міністрів 12 січня затвердив новий порядок присудження наукового ступеня доктора філософії. Відтепер в Україні аспіранти захищатимуть дисертації у разових спеціалізований вчених радах, а науковий ступінь присуджуватиме університет, а не Міністерство освіти.

Про це рішення уряду повідомив Керівник секретаріату Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти Михайло Винницький на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням Михайла Винницького, відтепер в Україні змінюється порядок захисту дисертацій для отримання наукового ступеня доктора філософії. Зокрема, науковий ступінь та диплом про присудження наукового ступеня будуть видавати університети, які здійснили підготовку спеціаліста. Така практика відповідає традиціям західних країн, де диплом про отримання освітньої кваліфікації видає саме університет, а не міністерство освіти.

Крім цього, захист дисертацій відтепер відбуватиметься у разових спеціалізованих вчених радах. Тобто для кожного аспіранта перед захистом створюватиметься своя екзаменаційна комісія, члени якої шляхом відкритого голосування вирішуватимуть, чи гідний кандидат отримати науковий ступінь.

Оплата роботи членів спецрад також відбуватиметься офіційно: у випадку аспірантів-"бюджетників" за них платитиме держава, у випадку контрактників – оплата роботи членів спецрад буде частиною оплати за навчання, закладеною у контракті.

Як було раніше

З часів Радянського Союзу Україна успадкувала програму підготовки та науковий ступінь кандидата наук. Програма підготовки кандидата наук тривала 3 роки та завершувалася написанням та захистом дисертаційної роботи. Захист дисертації міг відбуватися виключно у спеціалізованих вчених радах, що діяли постійно. Склад вчених рад був заздалегідь сформований. Часто це означало, що значна частина членів вченої ради погано розбиралася у темах наукових досліджень, які їм належало оцінювати. Крім цього, не всі університети мали власні вчені ради, що змушувало їхніх аспірантів проходити захист в навчальних закладах, де такі ради були.

Науковий ступінь кандидата наук присуджувався після затвердження рішення вченої ради міністерством освіти. Тому і дипломи про присудження наукових ступенів також видавало міністерство освіти.

Робота членів вчених рад не оплачувалася офіційно, що створювало значні корупційні ризики, адже аспіранти часто були змушені самостійно та неофіційно платити за роботу членів вченої ради. Часто це означало, що рішення члена вченої ради напряму залежало від отримання грошових коштів.

У 2014 році було прийнято Закон "Про вищу освіту". Цим законом в Україні було вперше введено науковий ступінь доктора філософії, який прирівнювався до ступеня кандидата наук. Дипломи кандидатів наук продовжили видавати тим аспірантам, які вступили на свої навчальні програми до запровадження в дію нового закону. Проте нові аспіранти почали проходити підготовку за чотирирічними програмами докторів філософії.

У 2019 році в якості експерименту було вперше запроваджено процедуру захисту дисертацій у разових спеціалізованих вчених радах. Проте, паралельно з цією процедурою продовжувала діяти система постійних спеціалізованих вчених рад.

Таким чином, рішення уряду, яке запроваджує новий порядок захисту дисертацій та присудження наукових ступенів доктора філософії є черговим етапом реформування системи присудження наукових ступенів в Україні.

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