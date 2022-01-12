На Тернопільщині створили музей Володислава Федоровича

Музей галицького мецената Володислава Федоровича створили в селі Вікно Гримайлівської громади. Там є 5 тематичних залів. Представлені експонати 19 та початку 20 століття. У музеї є аудіогід українською та англійською мовами.

Координатор проєкту "Музей Федоровича у Вікні" Сергій Ткачов показує банер, на якому зображений Володислав Федорович. Портрет зроблений на етнографічній виставці в Тернополі, співорганізатором якої був меценат.

"Політичний діяч, культурний діяч, історик педагогіки, людина, яка підтримувала своїми статками культурних діячів Західної України", – каже Ткачов.

Фото: Лілія Лобур/Суспільне Сергій Ткачов

Одним із тих, кого підтримував Федорович, був Іван Франко. За словами, Сергія Ткачова, у них були ділові стосунки. У музеї зберігається лист, в якому меценат вітає письменника з одруженням.

"На запрошення Володислава Федоровича до маєтку приїжджав Іван Якович Франко для опрацювання архіву батька – Івана Федоровича, який після себе залишив дуже велику епістолярну спадщину. Зрозуміло, робота була оплачувана, тим самим Федорович підтримував Франка в його непрості часи, коли Франко був звільнений з ув'язнення. Крім того, Федорович допомагав Франку. Коли він думав одружитися".

Фото: Лілія Лобур/Суспільне Одним із тих, кого підтримував Федорович, був Іван Франко

Одні з перших експонатів – частина килиму та статуетка папуги з німецької кераміки. Ці предмети селянам вдалося врятувати з пожежі в маєтку Федоровичів у 1917 році, розповів Сергій Ткачов.

Володислав Федорович дбав про розвиток ремісничих шкіл. Він заснував у Вікні школи килимарства, гончарства, ковальства, колодійства, розповідає Сергій Ткачов:

"Згадки про село Вікно і про розвиток килимарства ви знайдете у всіх мистецьких енциклопедіях, туристичних довідниках. І коли приїжджали туристи і казали: "А що лишилося?", ми казали: "На жаль, нічого." Томи зібрали все, що могли по краплинах".

Фото: Лілія Лобур/Суспільне Одні з перших експонатів – частина килиму та статуетка папуги з німецької кераміки

У музеї є зразки гончарської школи села Товсте і копії килимів, які ткали в селі Вікно. Їх надали музеї Польщі та Львівський музей етнографії, каже координатор проєкту. Деякі килими принесли жителі Вікна. Є килими, які ткали на весілля.

Фото: Лілія Лобур/Суспільне У музеї є зразки гончарської школи села Товсте і копії килимів, які ткали в селі Вікно

Музей Федоровича створили на базі музею села, який заснувала місцева краєзнавиця Ганна Чемера у 2007 році. З першого музею зберігся етнографічний зал. Тут представлені давні предмети побуту, які вдалося зібрати Ганні.

"Ідея створення музею в мене виникла дуже давно. В нас в селі колись "Просвіта" була, мої батьки були просвітянами обоє. І від батьків я чула дуже багато про "Сільський господар", про "Просвіту". Дуже я чула багато про ті роди Федоровичів, які в нас, і багатьох вікнонців, які вийшли з нашого села. Я розпочала збирати експозицію свою із цього стенду про село Вікно. Тут я сфотографувала Вікнене і кількість жителів, які визначні події були до війни", – каже Ганна Чемера.

Фото: Лілія Лобур/Суспільне Ганна Чемера

Музей Федоровича створили за грантові кошти. Це майже 800 тисяч гривень. Долучилися також меценати з громади, розповіла староста села Вікно Галина Воробій:

"Вдалося це зробити за допомогою Українського культурного фонду, до якого ми звернулися з заявкою за допомогою молодіжної організації Тернополя і нашої команди. Цей музей буде згуртовувати ,буде закликати туристів, молодь".

Фото: Лілія Лобур/Суспільне Галина Воробій

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