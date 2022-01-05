У тернопільському "Домі ветерана" провели лекцію з історії

Лекцію з давньої історії провели в тернопільському "Домі ветерана". Про це розповів його керівник Сергій Коновал.

За його словами, лекцію проводив працівник Тернопільського краєзнавчого музею, історик Андрій Лесіцький. Захід відвідали 10 людей. Загалом розглядали такі теми:

для чого нам потрібна історія;

як і хто маніпулює історією;

звідки ми отримуємо історичну інформацію;

як ведуться календарі та літочислення;

як на території України з'явилися перші люди та чим вони займалися;

як узгоджуються між собою біблійна та еволюційна гіпотези виникнення людства.

Фото: Сергій Коновал Лекцію проводив працівник Тернопільського краєзнавчого музею, історик Андрій Лесіцький

"Важливо знати історію, адже саме завдяки їй можна зробити якісь висновки та проаналізувати те, що відбувається в наш час. Дуже корисні лекції, особливо для тих хто готується до ЗНО, адже будемо проходити систематично курс історії України", – каже Коновал.

Фото: Сергій Коновал Лекцію з давньої історії провели в тернопільському "Домі ветерана"

Керівник розповів, такі лекції проводитимуть регулярно. Наступна зустріч відбудеться 12 січня, її зможуть відвідати всі охочі.

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