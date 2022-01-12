Представник родини вбитої 6-річної Мирослави Третяк заявляє, що Старосалтівський селищний голова знав про агресивну поведінку засудженого хлопця, але заявив протилежне у суді.

Це підтверджується документами, які представник потерпілих додав до апеляційної заяви, сказав 12 січня в ефірі Суспільного адвокат родини Артем Донець.

"У нас є документи, вони у нас з’явилися вже після ухвалення ухвали Вовчанським судом — про те, що сільська рада й управління соціального захисту знали й один одного повідомляли про цього хлопця. Тому, думаю, буде ще одне кримінальне провадження. Є документальні підтвердження і вони додані як одна з підстав апеляційної скарги.", — сказав Донець.

У коментарі Суспільному Старосалтівський селищний голова Едуард Коновалов казав, що офіційно на хлопця жодного разу ніхто не скаржився і на обліку у соціальних служб та поліції він не перебував.

"Якби було звернення, є служба у справах дітей — його вже б на облік поставили. Щодо мами — у нас теж комісія є, затверджена сесією і виконкомом. Мені дуже шкода. Але так вийшло, що жодного звернення не було", — говорив Коновалов.

Апеляційну заяву захист родини подав на початку січня.

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