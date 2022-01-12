Представник родини вбитої 6-річної Мирослави Третяк заявляє, що Старосалтівський селищний голова знав про агресивну поведінку засудженого хлопця, але заявив протилежне у суді.
Це підтверджується документами, які представник потерпілих додав до апеляційної заяви, сказав 12 січня в ефірі Суспільного адвокат родини Артем Донець.
"У нас є документи, вони у нас з’явилися вже після ухвалення ухвали Вовчанським судом — про те, що сільська рада й управління соціального захисту знали й один одного повідомляли про цього хлопця. Тому, думаю, буде ще одне кримінальне провадження. Є документальні підтвердження і вони додані як одна з підстав апеляційної скарги.", — сказав Донець.
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У коментарі Суспільному Старосалтівський селищний голова Едуард Коновалов казав, що офіційно на хлопця жодного разу ніхто не скаржився і на обліку у соціальних служб та поліції він не перебував.
"Якби було звернення, є служба у справах дітей — його вже б на облік поставили. Щодо мами — у нас теж комісія є, затверджена сесією і виконкомом. Мені дуже шкода. Але так вийшло, що жодного звернення не було", — говорив Коновалов.
Апеляційну заяву захист родини подав на початку січня.
Що відомо
- 28 липня шестирічну Мирославу Третяк знайшли мертвою у покинутій будівлі у Старому Салтові.
- Вбивцею дівчинки поліція назвала 13-річного хлопця, з яким того дня гуляла дівчинка. Старосалтівський селищний голова Едуард Коновалов сказав, що хлопчик зізнався у вбивстві, а його мати у це не повірила: "Вона не вірить, що син це зробив, але він сам сказав це, що це він зробив".
- 29 липня підлітка помістили до спецприймальника на 30 діб. Інформацію про іншого фігуранта справи поліція не підтвердила.
- 30 липня правоохоронці повідомили, що дівчинка померла від травми голови, нанесеної тупим предметом.
- Наприкінці серпня стали відомі результати психіатричної експертизи підлітка. Вони показали, що хлопець осудний, усвідомлює свої дії та їх наслідки. На час слідства він перебував у спецприймальнику для дітей.
- Підлітка визнали винним у вбивстві. 2 грудня рішення ухвалив Вовчанський райсуд. За рішенням суду, хлопець три роки має утримуватися у спеціальній навчально-виховній установі для дітей і підлітків — це максимально можливий примусовий захід виховного характеру.
- Представник потерпілих оскаржив рішення суду у частині відмови компенсації — родина вимагала від держави 100 млн грн.