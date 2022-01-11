Вбивство 6-річної дівчинки на Харківщині: представник потерпілих подав апеляцію

Родина 6-річної Мирослави Третяк, вбитої у Старому Салтові, оскаржує рішення Вовчанського райсуду у справі за обвинуваченням 13-річного підлітка.
Потерпіла сторона оскаржує ухвалу в частині, в якій суд не побачив винуватості держави у бездіяльності щодо підлітка, сказав Суспільному адвокат родини Третяк Артем Донець.
"Ми зібрали докази, зокрема, про низку епізодів з 2017 року, коли хлопець проявляв девіантну поведінку, завдаючи шкоду оточуючим, факти насильства над тваринами, іншими дітьми. У належний спосіб жодні органи не реагували, наприклад, поліція не розслідувала вбивство тварин, дитина порушувала навчальну дисципліну, школа не реагувала, не вживала жодних заходів та не повідомляла про його поведінку", — сказав Донець.
За словами адвоката, в апеляційній скарзі сторона потерпілих просить моральної компенсації від держави у 100 млн гривень. Дату розгляду скарги ще не призначили, сказав Донець.
Що відомо
- 28 липня шестирічну Мирославу Третяк знайшли мертвою у покинутій будівлі у Старому Салтові.
- Вбивцею дівчинки поліція назвала 13-річного хлопця, з яким того дня гуляла дівчинка. Старосалтівський селищний голова Едуард Коновалов сказав, що хлопчик зізнався у вбивстві, а його мати у це не повірила: "Вона не вірить, що син це зробив, але він сам сказав це, що це він зробив".
- 29 липня підлітка помістили до спецприймальника на 30 діб. Інформацію про іншого фігуранта справи поліція не підтвердила.
- 30 липня правоохоронці повідомили, що дівчинка померла від травми голови, нанесеної тупим предметом.
- Наприкінці серпня стали відомі результати психіатричної експертизи підлітка. Вони показали, що хлопець осудний, усвідомлює свої дії та їх наслідки. На час слідства він перебував у спецприймальнику для дітей.
- Підлітка визнали винним у вбивстві. 2 грудня рішення ухвалив Вовчанський райсуд. За рішенням суду, хлопець три роки має утримуватися у спеціальній навчально-виховній установі для дітей і підлітків — це максимально можливий примусовий захід виховного характеру.
- Представник потерпілих планував оскаржувати рішення суду у частині відмови компенсації.