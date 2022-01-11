Вбивство 6-річної дівчинки на Харківщині: представник потерпілих подав апеляцію

Родина 6-річної Мирослави Третяк, вбитої у Старому Салтові, оскаржує рішення Вовчанського райсуду у справі за обвинуваченням 13-річного підлітка.

Потерпіла сторона оскаржує ухвалу в частині, в якій суд не побачив винуватості держави у бездіяльності щодо підлітка, сказав Суспільному адвокат родини Третяк Артем Донець.

"Ми зібрали докази, зокрема, про низку епізодів з 2017 року, коли хлопець проявляв девіантну поведінку, завдаючи шкоду оточуючим, факти насильства над тваринами, іншими дітьми. У належний спосіб жодні органи не реагували, наприклад, поліція не розслідувала вбивство тварин, дитина порушувала навчальну дисципліну, школа не реагувала, не вживала жодних заходів та не повідомляла про його поведінку", — сказав Донець.

За словами адвоката, в апеляційній скарзі сторона потерпілих просить моральної компенсації від держави у 100 млн гривень. Дату розгляду скарги ще не призначили, сказав Донець.

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