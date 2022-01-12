Головному лікарю рівненської "екстренки" Андрію Бортніку повідомили про підозру в нецільовому використанні "ковідних" грошей. У прокураторі заявили, що посадовець призначив премії з "ковідного" фонду працівникам, які нібито не залучались для надання меддопомоги пацієнтам з COVID-19.

Сам Андрій Бортнік ситуацію поки не коментує. Частина колективу розслідуванням та підозрою обурились та виступили на захист керівника, називаючи преміювання правильним і законним.

Історії працівників "екстренки"

Олена Бобик працює диспетчеркою Рівненського обласного центру екстреної меддопомоги 44 роки. Каже, що коли почалася пандемія коронавірусу, кількість викликів різко зросла.

"Ми в туалет ходили по черзі, їли за цими столами, з куском хліба приймали виклики – такі були зайняті. Такого навантаження, як було у нас тоді, це тільки ми можемо вам описати. Ми з районів добиралися, мене чоловік зранку привіз, ввечері забрав. Ви уявляєте, скільки він виїздив грошей? І це тільки наше начальство нам хоч трішечки допомагало, хоч чим-небудь. В мене чоловік виїздив більше, ніж вони нам дали, але дякую, бо вони хоч трошки нам допомогли", – розповідає Олена Бобик.

Йдеться про доплати, які працівники диспетчерської служби отримали у квітні та травні 2020 року. Тоді Центр екстреної меддопомоги отримав так звані ковідні гроші на виплату працівникам, яких залучали у випадках допомоги при коронавірусній хворобі. Окрім бригад, які виїжджали на виклики, гроші отримали також диспетчери.

"До нас на той час поступало від 1000 до 1500 дзвінків. Ми надавали консультації, призначали необхідне лікування. Ми працювали на межі людського виснаження. Були люди, які втрачали свідомість. Були випадки, коли люди по дві доби не могли дістатися до родини, вони були на роботі і це все бачив директор центру. Тому нам були виплачені за ті два місяці ці "ковідні" гроші, десь 3700 і друга виплата була 6000", – стверджує старша лікарка зміни Любов Волинець.

Такі премії керівник Центру екстреної меддопомоги Андрій Бортнік виплатив майже 50 працівникам диспетчерської служби. 10 тисяч гривень він отримав сам, своїм двом заступникам він виплатив майже по 13 тисяч гривень. Таке використання "ковідних" коштів у обласній прокуратурі назвали нецільовим, оскільки їх виплатили працівникам, які за своїми функціональними обов’язками не залучались до надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19.

"Дуже часто бригада приїжджаючи, контактуючи з пацієнтом, заходила в диспетчерську, спілкувалися з нами. Ми усі інфікувалися від тих виїзних бригад. Як можна сказати, що ми не брали участі, що ми не були контактні? Я просто не знаходжу слів для висловлення обурення, злості і образи", – каже старша лікарка зміни.

Позиція прокуратури

За словами прокурора обласної прокуратури Андрія Войтюка, відповідно до постанов Кабміну та нормативних документів, існує чіткий перелік працівників, які можуть отримати такі доплати, туди входять бригади швидкої меддопомоги.

"У нашому випадку, що стало підставою для реєстрації кримінального провадження, встановлено, що такі доплати здійснені керівнику, заступникам керівника та диспетчерам. На нашу думку, ці виплати здійснені незаконно", – каже Андрій Войтюк.

Загалом йдеться про доплати у розмірі 400 тисяч гривень. 11 січня керівнику "екстренки" Андрію Бортнику оголосили про підозру в зловживанні службовим становищем. На дзвінки Суспільного він не відповідав.

Як це коментують інші посадовці

Заступник Бортніка Олег Ушкевич стверджує, що медики отримали доплати справедливо.

"Це був жах, до тисячі звернень, 600-800 виїздів. У мої обов'язки входить організація роботи диспетчерської служби, збір інформації, комунікація з усіма 21 "ковідними" закладами, формування маршрутів пацієнтів. У мене робочий день розпочинається в шостій ранку і не завершується практично. Це був жах, повірте", – розповідає заступник головлікаря обласного центру екстреної меддопомоги.

Як повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров'я Олена Гандзюк, перелік працівників, яким здійснюються доплати, кожен заклад визначає індивідуально.

"Що стосується переліку працівників, то в кожному закладі цей перелік встановлюється відповідним наказом керівника закладу. Немає визначеного цього переліку", – стверджує чиновниця.

Запобіжний захід Андрію Бортнику в міському суді обиратимуть 13 січня.

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