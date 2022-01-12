Темпи інфляції у США досягли свого максимуму за 40 років

Темпи інфляції у США за 2021 рік досягли рівня 7%, чим побили сорокарічний рекорд з 1989 року. На тлі стрімкого росту споживчих цін через пандемію Федеральна резервна система може почати підвищувати процентні ставки на позики у березні, пише Reuters.

"Вперше з 1980-х років Федеральна резервна служба стала свідком небаченої інфляції, не намагаючись її попередити", — сказала Дайан Суонк, головна економістка Grant Thornton у Чикаго.

Фінансові експерти прогнозують, що Федеральний резервний фонд США має намір підняти процентну ставку, що означатиме здорожчання позик для решти держав світу. Світові фінансові організації прогнозують потрясіння для фінансових ринків, що надалі призведе до відтоку капіталу, знецінення валют та рецесії.

"За цими даними ми бачимо, що ми маємо зробити велику роботу, оскільки зростання цін занадто стрімке. Це призводить до скорочення сімейного бюджету", — пояснив президент США Джо Байден.

Решта світу також переживає високу інфляцію. Це зокрема спричиняє здорожчання товарів через перебої із логістикою на тлі обмежень, пов'язаних із пандемією коронавірусу.

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