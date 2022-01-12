У колекції волинського музею з'явилася старовинна скриня. Що про неї відомо

Ковельському історичному музею передали старовинну весільну скриню першої третини 20 століття, яка належала жительці села Черемошне колишнього Ковельського повіту, – розповіла Суспільному головна зберігачка фондів музею Мирослава Мороз.

Скриня дерев’яна, пофарбована у темно-коричневий колір та має металеві смуги червоного кольору, тож раніше зачинялася на ключ. Мирослава Мороз зазначила: на кришці жовтою фарбою нанесено літеру "М", проте її значення достеменно невідоме.

"Зазвичай в історії літера на якому предметі означала ім'я власника, проте в цьому випадку збігу немає. Тому це для нас ще робота – з'ясувати значення", – розповіла музейниця.

Фото: Мирослава Мороз

Зі слів Мирослави Мороз, після смерті Євдокії Панасюк (власниці скрині – ред.) її донька у 90-х роках подарувала мамину скриню у музей Ковельської виховної колонії. Після закриття колонії, яке відбулося у 2020 році, скриню нещодавно вирішили передати історичному музею в Ковелі.

"Ми проводили дослідницьку роботу, бо ми ще точно не знали, чия скриня і як потрапила в район. З'ясували, що це скриня Євдокії Панасюк. У 1937 році сім’я Панасюків як трудові емігранти виїхали у Бессарабію, а в 1940-му році повернулися додому на Волинь", – зазначила музейниця.

Мирослава Мороз каже: після того, як з'ясували, хто є власницею експонату, музею також передали шкільне свідоцтво жінки та родинну світлину.

Суспільне Волинь Сім'я Панасюків. Зліва направо: Євдокія Панасюк (власниця скрині), її невістка, Григорій Панасюк (чоловік).

Окрім нового експонату, у музеї є мальована скриня початку 20 століття, яка прикрашена рослинним орнаментом. Зі слів головної зберігачки фондів музею, на Поліссі такі скрині називали "куфр".

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