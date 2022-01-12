На Тернопільщині 10 дітей запросили у сім’ї на Різдво

На Тернопільщині 10 дітей запросили у родину на Різдво під час акції "Запроси дитину на свята, канікули у родину". Про це Суспільному розповіла координаторка благодійної програми Ірина Абрамець.

За її словами, 10 дітей з числа сиріт – вихованці Тернопільського дитячого будинку і Бережанського ліцею. Можливість дітям подарували 6 родин з Тернопільської області.

"На жаль, не усі діти потрапили в такі гостьові сім'ї на Новий Рік і Різдвяні свята, і вони змушені були залишатись на одинці в інтернатних закладах, в очікуванні, що вони ось-ось теж поїдуть кудись. Також, разом з батьками, готували традиційні страви на Новий Рік і Різдво. Діти з радістю колядували, грали в різні ігри, весело проводили час, багато говорили та розповідали про себе, свої мрії", – каже Ірина Абрамець.

"2022 рік я зустріла з 4 дітьми, для мене це був надзвичайно незабутній час, в Новорічну ніч діти влаштували дискотеку, ігри, вони мене реально повернули в дитинство. Діти виховані, розумні і веселі. Це було 5 днів незабутнього часу. Їм потрібна любов і увага, це те чого найбільше вони потребують", – каже учасниця акції Анна.

"Ми взяли цього року одну дівчинку, хотілось дві але була лише одна із сестер. Дитина у нас була 13 днів, ми змінились і змінили її погляди на її ставлення до самої себе, свого брата та сестри. Маю глибоку надію що Фонд допоможе нам і далі спілкуватись із цією родиною, забираючи на вихідні дні та свята", – розповіла учасники акції Світлана.

Програму в області з 2017 року реалізує благодійний фонд "Майбутнє сиріт". На Тернопільщині в акції за 2 роки взяли участь 27 сімей і 30 дітей-сиріт із 4 інтернатних закладів. В 2020 році програму через пандемію призупинили.

Мета акції – подарувати дітям увагу, турботу і сформувати в них позитивне уявлення про традиції Новорічних свят в сім’ї.

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