На Кіровоградщині дослідили, які професії будуть найзатребуванішими в регіоні

У Кропивницькому презентували результати проєкту прогнозування ринку праці у Кіровоградській області. Дослідження проводили влітку 2021 року працівники обласного центру зайнятості – розповів заступника директора центру Богдан Стоян. За його словами, в регіоні затребуваними залишаються робітничі професії.

В рамках дослідження опитали керівників понад дев’яти сотень діючих підприємств регіону. Усього в області – більше 12 тисяч підприємств – сказав Богдан Стоян. Робили це, щоб коректно сформувати регіональне замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів.

”Ми можемо впевнено говорити про те, що робітничі спеціальності затребувані на ринку праці. Зрозуміло, що батьки випускників роблять вибір закладу освіти: хтось обирає вищу, а хтось професійно-технічну освіту, знаходять роботу. Та ми підтверджуємо, що молодь, яка обирає заклади профтехосвіти для навчання, гарантовано отримує робоче місце з відповідним розміром заробітної плати у своїй галузі”.

В ході опитування 26% роботодавців сказали, що мають труднощі з підбором працівників. Найчастіше труднощі пов’язані з відсутністю кандидатур на посаду або відсутністю необхідного рівня освіти у кандидатів. Актуальними є відсутність досвіду роботи, необхідних технічних навичок та очікування кандидатами вищого рівня заробітної плати.

Найбільше у 2021 році, згідно дослідження, на роботу брали водіїв, трактористів та підсобних робітників.

Кіровоградська обласна служба зайнятості

Найбільша кількість вакансій в області відкриті за такими професіями: швачка, водій, лікар та електрослюсар.

Кіровоградська обласна служба зайнятості

Найбільшу кількість вакансій у 2022 році планують відкрити для підсобних робітників, трактористів машиністів та водіїв.

Кіровоградська обласна служба зайнятості

Що відомо

Проєкт дослідження ринку праці реалізували в десяти регіонах України в рамках програми Європейського Союзу ”EU4Skills: кращі навички для сучасної України” для підтримки реформи професійно-технічної освіти в Україні. Опитали 916 роботодавців – 58 великих, 250 середніх, 411 малих підприємств, 197 мікропідприємств та фізичних осіб-підприємців, що застосовують найману працю. Кількість робочих місць в опитаних роботодавців склала більше 68 тисяч (майже 40% від загальної кількості робочих місць в регіоні). Також опитали вісім сотень випускників закладів професійної освіти. Повний звіт можна переглянути тут.

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