Помер львівський художник та іконописець Остап Лозинський

У Львові помер художник та іконописець Остап Лозинський. Йому було 38 років. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як розповів у коментарі Суспільному друг Остапа Роман Зілінко, художник помер через ускладнення спричинені коронавірусом.

У інтерв'ю для газети "День", яке Остап Лозинський дав у грудні 2021 року, він розповів, що у листопаді вдруге хворів на коронавірус. Вперше на коронавірус хворів за рік до того. Також митець додав, що двічі вакцинований.

"Не скажу, що був важкий перебіг, але й не легкий. Зараз маю мініускладнення (слабкість, важко піднімаюся сходами). З неприємного також нові штами — "Дельта", "Омікрон", які на нас чатують і підкошують. Погано те, що вберегтися від хвороби важко — навіть у разі вакцинації і дотримання карантинних пересторог. Важко щось спланувати в роботі, бо є така проблема. З позитиву те, що всі зараз готуємося до різдвяних свят", — казав Остап Лозинський.

Остап Лозинський – український художник, іконописець, голова Львівської міської громадської організації "Асоціація музеїв та галерей", викладач, куратор всеукраїнських та міжнародних виставкових проєктів, засновник галереї сучасного сакрального мистецтва Iconart.

Де та коли відбудеться чин похорону Остапа Лозинського наразі невідомо.

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