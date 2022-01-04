Знам’янчанка Ене Гаджахмедова з Кіровоградської області зв’язала для бійців, які воюють на Сході, 30 пар шкарпеток. Розповіла Суспільному, коли в’яже, молиться за мир в Україні, а в шкарпетки кладе побажання.

Ене Гаджахмедова в'яже шкарпетки з 2014 року, відколи почались бойові дії на Сході країни. За ці роки відправила на передову пів тисячі пар шкарпеток.

Говорить, в’язання – це справа, яка проносить задоволення і користь: "Шкарпетки я плету чоловічі, великі. Вони можуть бути із високою халявкою, а деякі хлопці просять із короткою – різні плету".

В’яже увечері по три-чотири години щодня. У кожну пару вкладає цукерку і побажання для бійця. "Пишу: "Повертайся з перемогою". Така листівочка, щоб вона їх зігрівала, щоб ці шкарпетки їх зігрівали".

За один вечір вив’язує одну шкарпетку. Нитки приносять місцеві жителі та родичі. "Діти привозять цілі нитки, невикористані. Буває, розпускаю дитячі речі, змотую і буде моточок. Переважно шкарпетки виходять різнокольорові. Двох однакових пар немає".

Каже, допомога бійцям додає їй сили і віри в перемогу. "В мене знайомий каже: ми не герої. А я кажу – раз ви там, значить ви герої. Я йому теж завжди даю шкарпетки".

Зв'язане передасть учасникам громадської організації "Знам'янській Майдан", які повезуть їх бійцям. Ене Гаджахмедова говорить, допомагатиме, допоки триватимуть військові дії.

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