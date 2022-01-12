У Бюро економічної безпеки України прокоментували Суспільному інформацію про обшуки у співробітника установи представниками Державного бюро розслідувань, про які напередодні повідомив адвокат та ексрадник директора ДБР Олег Шрам.

“Щодо інформації, яка розповсюджується в мережі Інтернет та інших месенджерах, повідомляємо наступне. За наявною інформацією, причиною проведення ДБР процесуальних заходів стали протиправні дії особи, які жодним чином не пов'язані з поточною діяльністю БЕБ”, — прокоментував ситуацію представник Управління внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ Дмитро Хашимов.

Він повідомив, що “відповідна особа, щодо якої здійснювалися слідчі дії, була звільнена 10 січня 2022 року згідно зі ст. 38 Кодексу законів про працю України на підставі рапорту про звільнення, поданого ним 27 грудня 2021 року”.

БЕБ надає всебічне сприяння діяльності ДБР на кожному етапі досудового розслідування для встановлення всіх обставин, зазначив Хашимов.

Суспільне також звернулося до ДБР із проханням прокоментувати ситуацію.

Раніше адвокат та ексрадник директора ДБР Олег Шрам повідомив у Facebook, що ДБР проводить обшуки у співробітника БЕБ.

Що відомо

24 листопада Кабмін видав розпорядження №1493-р “Про початок діяльності Бюро економічної безпеки”. Йдеться про виконання Бюро функцій та завдань щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави, зазначається у розпорядженні уряду.

Верховна рада схвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №3959-1 "Про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України".

21 вересня відбулося перше засідання нової Ради громадського контролю Бюро економічної безпеки. Як повідомив рух "Демократична сокира", представники якої увійшли до ради, головою ради став Яків Воронін (ГО "Промислово-підприємницька спілка").

7 вересня голова новоствореного Бюро економічної безпеки (БЕБ) Вадим Мельник заявив, що робота установи може не розпочатися 25 вересня, про що він анонсував раніше.

20 серпня Кабінет міністрів обрав головою Бюро економічної безпеки (БЕБ) нинішнього голову Державної фіскальної служби Вадима Мельника.

Наприкінці вересня Верховна рада перенесла кінцевий термін запуску Бюро економічної безпеки (БЕБ) на два місяці до 25 листопада 2021 року.

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