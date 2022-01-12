У 2022 році мінімальна пенсія для людей віком від 70 років буде збільшена до 3 тисяч гривень.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також, за його словами, влада планує здійснити низку важливих заходів задля підвищення пенсій українцям.

З березня передбачається індексація пенсій, в тому числі працюючим пенсіонерам, програма доплат буде розширена на осіб, яким виповнилося 70 років. Буде здійснено перерахунки для ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції з інвалідністю, продовжиться підвищення пенсій для 65-річних через зростання мінімальної заробітної плати”, — розповів голова уряду.

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