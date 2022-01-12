У Дніпрі повідомили про замінування усіх шкіл. У пресслужбі обласної поліції Суспільному підтвердили, що отримали анонімний дзвінок з повідомленням про замінування.

Наразі інформацію перевіряють.

У пресслужбі обласної ДСНС розповіли, що наразі проводиться об‘їзд місць вибухотехніків поліції під супроводом чергового відділення рятувальників.

О 10:32 надійшла інформація щодо замінування ліцею в м. Першотравенськ. Чи пов`язаний цей випадок з повідомленням щодо замінування дніпровських шкіл - невідомо. Територію ліцею обстежили, вибухових матеріалів не виявили.

За інформацією з телеграм-каналу департаменту гуманітарної політики міськради, ситуація у школах міста стабільна. Діти продовжують навчання у звичайному режимі та залишаються у класах.

Усі служби міста повідомлені про ситуацію, тому у випадку підтвердження інформації щодо замінування готові виїхати на місця.

Що відомо

Частина 1 статті 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) передбачає покарання позбавленням волі на строк від 2 до 6 років.

За повторне вчинення такого діяння передбачено позбавлення волі на строк до 4 до 8 років.

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