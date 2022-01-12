У лісових угіддях ДП “Тульчинський райагроліс” виявили незаконну рубку дерев. Розмір завданої шкоди становить 1 мільйон 169 тисяч 227 гривень.
Про це повідомили на сайті Держекоінспекції у Вінницькій області.
"За результатами контрольного переліку пнів зрізаних дерев було зафіксовано незаконно зрубаними 120 дерев різних порід та діаметрів", – йдеться у повідомленні.
Факт незаконної рубки дерев виявили у грудні 2021 року.
Матеріали по цьому факту передали до Тульчинського районного відділення нацполіції, і їх приєднали до кримінальної справи.
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