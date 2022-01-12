На Вінниччині під колесами вантажної дрезини загинула 40-річна жінка. Сталося це 11 січня у Могилів-Подільському районі, повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Повідомлення про те, що на залізниці смертельно травмувалася людина, правоохоронці отримали о пів на восьму вечора. За попередньою інформацією слідчих, жінка йшла по колії поблизу села Немерче. У цей час у попутному напрямку їхала вантажна дрезина. На звукові сигнали машиніста жінка не реагувала. Як виявилося згодом, загибла — 40-річна мешканка села Дяківці Літинської громади, не реагувала.

Наразі слідчі зʼясовують усі обставини та причини цієї аварії. Кримінальне провадження відкрили за ч.3 ст.276 КК України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). Покарання за таке — до 10 років позбавлення волі.

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