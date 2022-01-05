На Вінниччині двоє чоловіків наловили риби на понад мільйон гривень

На Вінниччині двоє чоловіків порушили правила рибальства та забороненими знаряддями — сітками — наловили риби на понад мільйон гривень. Про це повідомляє пресслужба Держекоінспекції області.

Сталося це 4 січня на р. Південний Буг біля села Красносілка Гайсинського району. Двоє чоловіків за допомогою двох сіток піймали 436 карасів, 122 коропи, 16 екземплярів білого амура та 6 білизн (жерехів).

Держекоінспекція Вінниччини

Інспектори підрахували, що рибалки завдали збитки державі на 1 208 190 грн. На чолвіків склали адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення рибальства за допомогою заборонених знарядь лову). Їм загрожує штраф від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

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