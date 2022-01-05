Хотів здати на металобрухт: на Вінниччині юнак крав на цвинтарі огорожі

На Вінниччині 20-річний юнак протягом місяця крав на кладовищі металеві огорожі. У такий спосіб пошкодив пʼять могил. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Подія сталася у Козятині. Поліцейські отримали повідомлення про те, що на центральному кладовищі з пʼяти могил поцупили металеві огорожі.

Нацполіція Вінниччини

Як зʼясувалося, протягом місяця їх викрадав 20-річний місцевий мешканець. Раніше він був судимий за майнові злочини.

Нацполіція Вінниччини

Огорожі хлопець хотів здати на металобрухт. Частину краденого у нього вилучили, йдеться у дописі. Кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 297 КК України (наруга над могилою або іншим місцем поховання). Юнаку загрожує до семи років позбавлення волі.

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