Хотів здати на металобрухт: на Вінниччині юнак крав на цвинтарі огорожі

На Вінниччині 20-річний юнак протягом місяця крав на кладовищі металеві огорожі. У такий спосіб пошкодив пʼять могил. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.
Подія сталася у Козятині. Поліцейські отримали повідомлення про те, що на центральному кладовищі з пʼяти могил поцупили металеві огорожі.
Нацполіція Вінниччини
Як зʼясувалося, протягом місяця їх викрадав 20-річний місцевий мешканець. Раніше він був судимий за майнові злочини.
Нацполіція Вінниччини
Огорожі хлопець хотів здати на металобрухт. Частину краденого у нього вилучили, йдеться у дописі. Кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 297 КК України (наруга над могилою або іншим місцем поховання). Юнаку загрожує до семи років позбавлення волі.
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