Від початку року на Тернопільщині "Омікрон" виявили у 26 осіб

У 26 жителів Тернопільщини підтвердили штам коронавірусу "Омікрон" від початку року. Про це сьогодні розповіла директорка обласного центру контролю хвороб Оксана Чайчук.

За її словами, підтвердили "Омікрон" за допомогою тест-систем в обласному центрі. Перевіряли результати також у центрі громадського здоров’я в Києві. Усі, каже Оксана Чайчук, підтвердилися.

Нагадаємо, перший випадок штаму "Омікрон" в Україні зафіксували 18 грудня минулого року в чоловіка, який повернувся з Об’єднаних Арабських Еміратів. Перебіг хвороби під час штаму "Омікрон" легший, але цей вірус передається швидше, ніж інші штами.

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