У Львові 15 січня запрацюють мобільні пункти збору ялинок на утилізацію. Звідти дерева повезуть на компостувальну станцію. Про те, де можна залишати новорічні дерева та у якому вигляді розповіла директорка міського департаменту з питань поводження з відходами Оксана Кошак.

По завершення свят у районах Львова будуть розміщені мобільні пункти збору ялинок, аби мешканці могли здати їх на утилізацію.

15 січня та 5 лютого з 11.00 до 15.00 год. мобільні пункти збору будуть розміщені за такими адресами:

— вул. Замарстинівська, 167а;

— вул. В. Великого, 14 а (вхід в кінотеатр "Сокіл", що у парку "Горіховий Гай");

— вул. Виговського, 34 (Залізнична районна адміністрація);

— вул. Шафарика, 15 (вхід в лісопарк "Погулянка");

— просп. Чорновола (на площі поруч із шиномонтажем "Шипшина");

— вул. Хоткевича (вхід в парк Святого Івана Павла II Папи Римського, поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці).

Використані ялинки щоденно можна здати на утилізацію за адресою вул. Замарстинівська, 167а (ЛКП "Зелений Львів").

Також львів’яни можуть залишити дерева біля контейнерних майданчиків.

Суспільне Львів Львів'ян закликають здавати на утилізацію ялинки. Як це можна зробити

"Вивозити ялинки з будинків ОСББ будуть в ніч з 22 на 23 січня, та в ніч з 29 на 30 січня – це в ніч з суботи на неділю, і повезуть на компостувальну станцію. З будинків, які обслуговують управляючі компанії вивозитимуть ялинки в понеділок 24 і 31 січня", — розповіла Оксана Кошак.

За її словами, ялинку потрібно винести на сміттєвий майданчик, та покласти біля контейнера зі сміттям.

"Просимо також познімати всі прикраси, бо коли в дробарці дробимо ялинки, дуже недобре, коли там є залишки гірлянд", — додала Оксана Кошак.

Ялинку також можна вивезти самостійно на компостувальну станцію, що на вул. Пластовій, 13.

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