8000 тонн органіки привезли на львівську компостувальну станцію упродовж 2021 року. Це харчові та садово-паркові відходи. Про це повідомляють на Facebook-сторінці львівського комунального підприємства "Зелене місто".
З них виготовили 223 тонни компосту. Його мешканці та агропідприємства купували для потреб своїх господарств.
Також на станції компостування виготовили 240 тонн ґрунтосуміші, яка стала добривом для дерев, які восени висаджували у парках, скверах і зелених зонах Львова.
У контейнери для органіки можна викидати такі відходи:
- залишки сирих овочів і фруктів;
- шкаралупу яєць;
- вироби з борошна, залишки кондитерських виробів;
- заварку від чаю без пакетиків, залишки кави;
- скошену траву;
- зів'ялі квіти.
ЛМР
Не можна викидати у контейнери для органіки:
- м'ясо, рибу, молочні та жирні продукти;
- тверді побутові відходи;
- скло та склотару;
- пластик, кульки, пакети, відходи упаковки, tetra-pac;
- серветки та паперові вироби;
- тканинні вироби.
Що відомо
- Восени на львівську компостувальну станцію привезли 1500 тонн листя
- Для ОСББ, комунальних підприємств та ЖКГ переробка безкоштовна. Але для цього потрібно укласти договір із ЛКП "Зелене місто"
- Також охочі привезти листя мають знайти для цього транспорт, каже начальниця відділу організації роздільного збору органічних відходів підприємства "Зелене місто" Ірина Шевченко.
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