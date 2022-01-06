8000 тонн органіки привезли на львівську компостувальну станцію упродовж 2021 року. Це харчові та садово-паркові відходи. Про це повідомляють на Facebook-сторінці львівського комунального підприємства "Зелене місто".

З них виготовили 223 тонни компосту. Його мешканці та агропідприємства купували для потреб своїх господарств.

Також на станції компостування виготовили 240 тонн ґрунтосуміші, яка стала добривом для дерев, які восени висаджували у парках, скверах і зелених зонах Львова.

У контейнери для органіки можна викидати такі відходи:

залишки сирих овочів і фруктів;

шкаралупу яєць;

вироби з борошна, залишки кондитерських виробів;

заварку від чаю без пакетиків, залишки кави;

скошену траву;

зів'ялі квіти.

ЛМР 8000 тонн органіки привезли на львівську компостувальну станцію впродовж 2021 року

Не можна викидати у контейнери для органіки:

м'ясо, рибу, молочні та жирні продукти;

тверді побутові відходи;

скло та склотару;

пластик, кульки, пакети, відходи упаковки, tetra-pac;

серветки та паперові вироби;

тканинні вироби.

Що відомо

Восени на львівську компостувальну станцію привезли 1500 тонн листя

Для ОСББ, комунальних підприємств та ЖКГ переробка безкоштовна. Але для цього потрібно укласти договір із ЛКП "Зелене місто"

Також охочі привезти листя мають знайти для цього транспорт, каже начальниця відділу організації роздільного збору органічних відходів підприємства "Зелене місто" Ірина Шевченко.

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону