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8000 тонн органіки привезли на львівську компостувальну станцію впродовж 2021 року
ЕКОЛОГІЯРегіони

8000 тонн органіки привезли на львівську компостувальну станцію впродовж 2021 року

Катерина Садловська
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8000 тонн органіки привезли на львівську компостувальну станцію впродовж 2021 року Суспільне Львів

8000 тонн органіки привезли на львівську компостувальну станцію упродовж 2021 року. Це харчові та садово-паркові відходи. Про це повідомляють на Facebook-сторінці львівського комунального підприємства "Зелене місто".

З них виготовили 223 тонни компосту. Його мешканці та агропідприємства купували для потреб своїх господарств.

Також на станції компостування виготовили 240 тонн ґрунтосуміші, яка стала добривом для дерев, які восени висаджували у парках, скверах і зелених зонах Львова.

У контейнери для органіки можна викидати такі відходи:

  • залишки сирих овочів і фруктів;
  • шкаралупу яєць;
  • вироби з борошна, залишки кондитерських виробів;
  • заварку від чаю без пакетиків, залишки кави;
  • скошену траву;
  • зів'ялі квіти.
8000 тонн органіки привезли на львівську компостувальну станцію впродовж 2021 рокуЛМР

8000 тонн органіки привезли на львівську компостувальну станцію впродовж 2021 року

Не можна викидати у контейнери для органіки:

  • м'ясо, рибу, молочні та жирні продукти;
  • тверді побутові відходи;
  • скло та склотару;
  • пластик, кульки, пакети, відходи упаковки, tetra-pac;
  • серветки та паперові вироби;
  • тканинні вироби.

Що відомо

  • Восени на львівську компостувальну станцію привезли 1500 тонн листя
  • Для ОСББ, комунальних підприємств та ЖКГ переробка безкоштовна. Але для цього потрібно укласти договір із ЛКП "Зелене місто"
  • Також охочі привезти листя мають знайти для цього транспорт, каже начальниця відділу організації роздільного збору органічних відходів підприємства "Зелене місто" Ірина Шевченко.

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