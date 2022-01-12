На Тернопільщині у 235 осіб підтвердили COVID-19 за добу

У 235 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це Суспільному розповіла директорка обласного центру контролю хвороб Оксана Чайчук.

За її словами, вчора від коронавірусу померли 2 жителів області. Одужання підтвердили у 243 осіб. Медики провели 1 140 досліджень методом ПЛР за минулу добу.

Фото: Василь Панчук/Суспільне Оксана Чайчук

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (32 особи): Борсуківська сільська ОТГ – 2, Великодедеркальська сільська ОТГ – 3, Вишнівецька селищна ОТГ – 1, Кременецька міська ОТГ – 3, Лановецька міська ОТГ – 14, Лопушненська сільська ОТГ – 1, Почаївська міська ОТГ – 6, Шумська міська ОТГ – 2

Тернопільський район (140 осіб): Байковецька сільська ОТГ – 13, Бережанська міська ОТГ – 8, Білецька сільська ОТГ – 5, Великоберезовицька селищна ОТГ – 18, Великобірківська селищна ОТГ – 3, Великогаївська сільська ОТГ – 3, Збаразька міська ОТГ – 11, Іванівська сільська ОТГ – 1, Козівська селищна ОТГ – 1, Микулинецька селищна ОТГ – 2, Нараївська сільська ОТГ – 2, Підволочиська селищна ОТГ – 6, Підгороднянська сільська ОТГ – 3, Скалатська міська ОТГ – 4, Скориківська сільська ОТГ – 9, Теребовлянська міська ОТГ – 6, Тернопільська міська ОТГ – 45

Чортківський район (63 особи): Борщівська міська ОТГ – 1 Бучацька міська ОТГ – 2, Гусятинська селищна ОТГ – 23, Заліщицька міська ОТГ – 1, Копичинецька міська ОТГ – 9, Монастириська міська ОТГ – 8, Нагірянська сільська ОТГ – 1, Скала-Подільська селищна ОТГ – 2, Трибухівська сільська ОТГ – 5, Чортківська міська ОТГ – 11

Загалом із початку пандемії COVID-19 підтвердили в 109 145 осіб, 104 302 з них вже видужали та 2 166 людей померли.

Що відомо

В Україні виявили понад 7 тисяч випадків коронавірусу за добу — МОЗ

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