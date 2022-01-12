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50-ті роковини "великого погрому": історики розповіли про репресованих черкащан
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50-ті роковини "великого погрому": історики розповіли про репресованих черкащан

Марина Денисенко Тетяна Недбайло
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50-ті роковини "великого погрому": історики розповіли про репресованих черкащан Фото Суспільне Черкаси

12 січня в Україні відзначають 50-ті роковини "великого погрому" і вшановують жертв тодішніх утисків. На Черкащині під репресії потрапив політичний діяч В'ячеслав Чорновіл, його арештовували тричі, розповів Суспільному черкаський історик Віталій Масненко.

Журналіст і публіцист В’ячеслав Чорновіл очолював народний рух, завжди ходив у вишиванці та був гострий на слово. Так про нього розповіла завідувачка сектору новітньої історії Обласного краєзнавчого музею Ірина Мірошник.

50-ті роковини "великого погрому": історики розповіли про репресованих черкащанФото Суспільне Черкаси

Завідувачка сектору новітньої історії Черкаського обласного краєзнавчого музею Ірина Мірошник

"Та людина, яка не боялася говорити правду і критикувати владу в той час, коли це було надзвичайно небезпечно. У своїх працях "Лихо з розуму", різних самвидавних роботах. Він описував ту дійсність, яку бачив. Це було надзвичайно сміливим вчинком", – повідомила Ірина Мірошник.

Тому чоловіка, додала, і не оминула загальноукраїнська "зачистка" 1972-го – операція "Блок" проти дисидентів:

"Він сам себе не визнав винним. Не зважаючи на весь фізичний та психологічний тиск. 83 рази його викликали на допити. І вирок був – шість років таборів суворого режиму. Але це так само не зламало дух В’ячеслава Чорновола. Є свідчення, що він навіть в ув’язненні займався самвидавною роботою, боровся за те, щоб його визнали політв’язнем".

50-ті роковини "великого погрому": історики розповіли про репресованих черкащанФото Суспільне Черкаси

Матеріали про журналіста й публіциста В’ячеслава Чорновола

Окрім Чорновола, під репресії потрапили, зокрема, мислитель і філософ Євген Сверстюк, літературознавець Іван Світличний, правозахисник Іван Гель, лікар Микола Плахотнюк, митець-реставратор Олесь Сергієнко. Загалом, за словами історика Віталія Масненка, 1972 року арештували щонайменше сотню людей, 80 із них засудили за антирадянську діяльність.

50-ті роковини "великого погрому": історики розповіли про репресованих черкащанФото Суспільне Черкаси

Черкаський історик Віталій Масненко

За свою проукраїнську позицію інтелігенти, за його словами, поплатилися не лише волею, а й життям:

"Радянський, тоталітарний, на той час авторитарний режим в особі очільника тодішнього Брежнєва, кого зараз дехто вважає ледь не ідеалом для радянського часу, почав чинити достатньо потужні репресії в межах всього радянського союзу, і особливо це було в Україні".

Він додав, що серед арештованих були відомі люди.

"Люди, які в тих умовах намагалися доносити правду до наших громадян. Вони видавали спеціальні видання, підпільні на той час. Самвидав, де розповідали про те, що являє собою радянський союз. Як обмежують громадянські права, – повідомив Віталій Масненко.

За його словами, в одному з таких самвидавів "Український вісник" в березні 72-го року опублікували списки арештованих.

"Зазначається, що 12 січня пройшла хвиля масових арештів. І зокрема, в Києві арештовані Леонід Плющ, Зиновій Антонюк, Анатолій Рокицький, Василь Стус. Здійснювалося це за рахунок тодішньої охоронної поліції, Федорчук очолював на той час. Стежили за українськими інтелігентами, провокували їх. І добре, що ми в нинішній Україні це згадуємо, бо це показує, який вигляд мав радянський союз. Той режим, який там існував", – розповів історик Віталій Масненко.

Українцям, зазначив він, варто дослухатися до слів Чорновола: "Дай, Боже, любити Україну сьогодні – маючи, щоб не довелося гірко любити – втративши".

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