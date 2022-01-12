50-ті роковини "великого погрому": історики розповіли про репресованих черкащан

12 січня в Україні відзначають 50-ті роковини "великого погрому" і вшановують жертв тодішніх утисків. На Черкащині під репресії потрапив політичний діяч В'ячеслав Чорновіл, його арештовували тричі, розповів Суспільному черкаський історик Віталій Масненко.

Журналіст і публіцист В’ячеслав Чорновіл очолював народний рух, завжди ходив у вишиванці та був гострий на слово. Так про нього розповіла завідувачка сектору новітньої історії Обласного краєзнавчого музею Ірина Мірошник.

Фото Суспільне Черкаси Завідувачка сектору новітньої історії Черкаського обласного краєзнавчого музею Ірина Мірошник

"Та людина, яка не боялася говорити правду і критикувати владу в той час, коли це було надзвичайно небезпечно. У своїх працях "Лихо з розуму", різних самвидавних роботах. Він описував ту дійсність, яку бачив. Це було надзвичайно сміливим вчинком", – повідомила Ірина Мірошник.

Тому чоловіка, додала, і не оминула загальноукраїнська "зачистка" 1972-го – операція "Блок" проти дисидентів:

"Він сам себе не визнав винним. Не зважаючи на весь фізичний та психологічний тиск. 83 рази його викликали на допити. І вирок був – шість років таборів суворого режиму. Але це так само не зламало дух В’ячеслава Чорновола. Є свідчення, що він навіть в ув’язненні займався самвидавною роботою, боровся за те, щоб його визнали політв’язнем".

Фото Суспільне Черкаси Матеріали про журналіста й публіциста В’ячеслава Чорновола

Окрім Чорновола, під репресії потрапили, зокрема, мислитель і філософ Євген Сверстюк, літературознавець Іван Світличний, правозахисник Іван Гель, лікар Микола Плахотнюк, митець-реставратор Олесь Сергієнко. Загалом, за словами історика Віталія Масненка, 1972 року арештували щонайменше сотню людей, 80 із них засудили за антирадянську діяльність.

Фото Суспільне Черкаси Черкаський історик Віталій Масненко

За свою проукраїнську позицію інтелігенти, за його словами, поплатилися не лише волею, а й життям:

"Радянський, тоталітарний, на той час авторитарний режим в особі очільника тодішнього Брежнєва, кого зараз дехто вважає ледь не ідеалом для радянського часу, почав чинити достатньо потужні репресії в межах всього радянського союзу, і особливо це було в Україні".

Він додав, що серед арештованих були відомі люди.

"Люди, які в тих умовах намагалися доносити правду до наших громадян. Вони видавали спеціальні видання, підпільні на той час. Самвидав, де розповідали про те, що являє собою радянський союз. Як обмежують громадянські права, – повідомив Віталій Масненко.

За його словами, в одному з таких самвидавів "Український вісник" в березні 72-го року опублікували списки арештованих.

"Зазначається, що 12 січня пройшла хвиля масових арештів. І зокрема, в Києві арештовані Леонід Плющ, Зиновій Антонюк, Анатолій Рокицький, Василь Стус. Здійснювалося це за рахунок тодішньої охоронної поліції, Федорчук очолював на той час. Стежили за українськими інтелігентами, провокували їх. І добре, що ми в нинішній Україні це згадуємо, бо це показує, який вигляд мав радянський союз. Той режим, який там існував", – розповів історик Віталій Масненко.

Українцям, зазначив він, варто дослухатися до слів Чорновола: "Дай, Боже, любити Україну сьогодні – маючи, щоб не довелося гірко любити – втративши".

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