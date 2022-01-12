Російська Федерація за політично-релігійними вмотивованими звинуваченнями нині переслідує 130 громадян України. З них 121 людина перебуває в ув’язненні, у тому числі 2 жінки. Про це 12 січня, у День українського політв’язня, повідомила омбудсманка Людмила Денісова.
За її словами, 15 політв'язнів перебувають у тимчасово окупованому Криму, 106 громадян – на території Російської Федерації. Також 9 людей позбавлені права на свободу пересування.
“76 осіб вже засуджено на тривалі терміни, решта – 45 осіб перебувають під судом і слідством”, — повідомила Денісова.
Серед ув’язнених – багатодітні батьки, люди з тяжкими захворюваннями, громадські журналісти та правозахисники. У сім’ях українських політв’язнів Кремля залишилися без батьківської опіки та уваги 207 неповнолітніх дітей, повідомила омбудсманка.
“Нехтуючи міжнародним гуманітарним правом, у незаконному ув'язненні продовжують порушуватися права українських громадян: на справедливий судовий розгляд, ефективний засіб правового захисту, свободу та особисту недоторканність, надання медичної допомоги, на свободу віросповідання”, — заявила Денісова.
За словами омбудсманки, захист прав українських громадян та їхнє звільнення залишається її пріоритетом і спільним завданням усіх органів влади та міжнародної спільноти.
День українського політв’язня відзначається в Україні щороку 12 січня на честь людей, які були заарештовані через політичні переконання.
Що відомо
- Майже 2 роки окупанти утримують у полоні 20-річного Богдана Максименка. У хлопця вроджена вада серця, стан його здоров'я — критичний.
- Денісова вимагає надати екстрену медичну допомогу українському політв'язню Івану Яцкіну.
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