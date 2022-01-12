Канадська провінція Квебек запроваджує “податок на здоров'я” для громадян, що не вакцинувалися проти COVID-19. Про це у вівторок, 11 січня, повідомив прем'єр-міністр провінції Франсуа Лего, передає ВВС.

Квебек, де зафіксовано найбільшу кількість смертей від коронавірусу в Канаді, зараз бореться зі сплеском захворюваності, пише ВВС. Лише близько 12,8% жителів Квебеку не отримали щеплення, але вони становлять майже половину всіх хворих у лікарнях.

Загалом, згідно з федеральними даними, трохи більше 85% жителів Квебеку отримали принаймні одну дозу вакцини до 1 січня.

Прем'єр-міністр Франсуа Лего сказав журналістам, що люди, які не отримали першу дозу вакцини, повинні будуть сплатити відповідний “внесок”. Розмір податку ще не визначений, але, за словами Лего, він буде “значним”.

Минулого тижня провінція оголосила, що для покупки в державних магазинах канабісу та алкогольних напоїв знадобиться підтвердження вакцинації. Також діє комендантська година з 22:00 до 05:00 щодня.

За даними ВВС, у вівторок, 11 січня, у Квебеку загальна кількість померлих від COVID-19 досягла 12 028. Це сталося після того, як за попередні 24 години зафіксували 62 смерті. Це відповідає показнику січня 2021 року, коли в провінції почалися масові щеплення.

Лікарні в Монреалі, найбільшому місті провінції, завантажені майже на 100% та вже почали обмежувати надання допомоги, не пов’язаної з коронавірусом. Кількість невакцинованих хворих на COVID-19 в реанімаціях становить 45%, пише ВВС. У вівторок, 11 січня, Квебек повідомив про 8710 нових випадків коронавірусу.

Квебек – не єдиний регіон у світі, який намагається фінансово вплинути на тих, хто не бажає вакцинуватися проти коронавірусу, пише ВВС.

Починаючи з кінця цього місяця, греки, старші 60 років, зобов’язані сплачувати 100 євро щомісяця, поки вони залишаються невакцинованими. Сінгапур зобов’язав пацієнтів із коронавірусом самостійно оплачувати медичні рахунки, якщо хворі не були вакциновані.

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