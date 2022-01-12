У Житомирі батьки учнів ліцею №25 прийшли під міську раду

12 січня батьки учнів ліцею №25 прийшли під міську раду, аби виступити проти затягування конкурсу на посаду директора ліцею. Про це з місця події повідомляє кореспондент Суспільного Сергій Косюченко.

За його словами, на 10 годину ранку біля міської ради зібралося пів сотні батьків. Вони тримають в руках плакати із написами "Ми за правду і справедливість", "Політичні ігри поза освітою" і "Ліцей №25 за чесний і прозорий конкурс". На 12 січня заплановане засідання комісії, котра має провести другий етап конкурсу на посаду директора ліцею №25. Комісію збиралися провести 30 грудня 2021 року, але перенесли, бо не було кворуму.

Фото: Суспільне Житомир Батьки вимагають призначити директора ліцею

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

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ОНОВЛЕНО на 19.00

Додано відеосюжет кореспондентів Суспільного.

Мама учня ліцею №25 Зоя Чайковська говорить, що комісія, яка має визначити переможця конкурсу на посаду директора ліцею №25, саботує роботу.

"Вибори директора мають бути прозорими, – каже Зоя Чайковська. – До цього процесу повинні допустити громадськість. А тут ще оці відкладання незрозуміло з якої причини. Якби я сьогодні не вийшла на роботу і нічого нікому про це не сказала, то у мене були б проблеми. Чому тоді у комісії проблем немає?! Вона просто саботує свою роботу, саме тому ми сьогодні тут".

"Ми хочемо звернутися до депутатів міської ради, щоб вони організували роботу комісії, яка сьогодні (12 січня – ред.) повинна відбутися. 30 грудня мав бути заключний тур конкурсу, на засіданні комісії мало б бути дев'ятеро людей, а прийшли троє. І сьогодні ми прийшли, бо хвилюємося, щоб комісія зібралася і нарешті завершилася наша епопея із вибором директора ліцею", – говорить вчителька ліцею № 25 Алла Савицька.

Фото: Суспільне Житомир Алла Савицька каже, що вони прийшли, бо хочуть, щоб конкурсна комісія виконала свою роботу

Оголосити переможця конкурсу на посаду директора ліцею №25 мали 31 грудня 2021 року, але засідання конкурсної комісії, яке запланували на 30 грудня, не відбулося – не було кворуму.

"Замість дев'яти членів комісії були присутні всього лише три. Комісія неповноважна, якщо немає шістьох її членів", – каже заступниця голови комісії Галина Шиманська.

Фото: Суспільне Житомир Галина Шиманська говорить, що засідання комісії 30 грудня не відбулося, бо не було кворуму

12 січня о 10 годині ранку на засідання комісії прийшли четверо з дев'яти її членів. За пів години приєдналися ще двоє і комісія набрала кворум для роботи.

Фото: Суспільне Житомир 12 січня зібралися шестеро із дев'яти членів комісії

Згодом до приміщення пресцентру Житомирської міської ради, де працювала конкурсна комісія, зайшли батьки учнів ліцею №25, але їх попросили вийти – на засіданні дозволили лишитися тільки членам комісії і представникам ЗМІ.

Фото: Суспільне Житомир Батьків учнів ліцею попросили вийти на час роботи комісії

Проголосувавши за порядок денний, члени комісії почали слухати презентації кандидатів на посаду директора ліцею № 25 – Лідії Чередніченко та Івана Денисюка.

Після п'ятигодинної роботи членкиня конкурсної комісії Людмила Зубко розповіла про результати роботи.

"Сьогодні був третій тур конкурсу – ми слухали програми кандидатів. Оцінили стратегію. Оголошення результатів і переможця конкурсу буде у п’ятницю, 14 січня. Важливе питання кворуму – треба, щоб прийшли всі члени комісії", – каже Людмила Зубко.

Фото: Суспільне Житомир Членкиня комісії Людмила Зубко розповіла, що переможця конкурсу оголосять 14 січня

Що відомо

22 грудня 2021 року у житомирському ліцеї №25 проходив перший етап конкурсу на посаду директора ліцею №25, на який, окрім членів комісії, прийшли також батьки учнів ліцею та вчителі цього навчального закладу. На місце директорки ліцею претендує депутатка Житомирської міськради від фракції "Слуга народу" Лідія Чередніченко, яка є вчителькою біології у школі №28. Другим кандидатом є Іван Денисюк, котрий працює методистом в обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

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