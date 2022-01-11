Служба безпеки України оголосила підозру депутату сільської ради у Бердичівському районі. За версією слідства, чоловік організував незаконну схему експорту в ЄС дубових пиломатеріалів. Про це 11 січня Суспільному розповіла речниця обласного управління СБУ Ірина Мартинюк.

За її словами, підозрюваний ініціював понаднормову рубку дубів у місцевому лісгоспі, які купував за готівку. Його партнери з підконтрольної пилорами виробляли з дубів пиломатеріали.

Один із друзів депутата займався доставкою незаконно зрубаної деревини, а інший товариш – отриманням підробних сертифікатів про походження дерев та вироблених пиломатеріалів. Ці документи були потрібні, щоб перемістити продукцію через держкордон.

Фото: СБУ

Виручка від продажу надходила на рахунки підприємців, які є близькими родичами підозрюваного – таким чином відбувалася легалізація грошей.

За даними СБУ, протягом шести місяців з України організатори вивезли 550 кубічних метрів дубових пиломатеріалів, при цьому заробивши майже п'ять мільйонів гривень.

Фото: СБУ

Наразі депутату сільської ради оголосили про підозру у вчиненні таких злочинів:

Легалізація (відмивання) грошей (частина 3 статті 209 Кримінального кодексу України).

Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу (частина 4 статті 246 Кримінального кодексу України).

Підроблення та використання підробних документів, печаток, штампів та бланків (частини 3 і 4 статті 358 Кримінального кодексу України).

Крім того, про підозру оголосили також можливим співучасникам злочину. Наразі СБУ перевіряє причетність до правопорушення посадовців держлісгоспу.

Суспільне Житомир готове надати можливість озвучити свою позицію учасникам та очевидцям справи, якщо вони виявлять таке бажання та звернуться до редакції у будь-який зручний спосіб.

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