У Житомирі вже виписали додому пацієнтку обласноїклінічної лікарні імені О. Ф. Гербачевського, якій 25 грудня 2021 року зробили операцію з трансплантації нирки. Наступний огляд запланований на початок лютого. Про це Суспільному розповів генеральний директор обласної лікарні Богдан Леськів.

За його словами, це друга операція з пересадки нирки, яку провели в обласній клінічній лікарні.

"Якщо ми знову не станемо ковідною лікарнею, інфекційною лікарнею, то плануємо робити до 50 трансплантацій серця і нирок", – каже Богдан Леськів.

Фото: Суспільне Житомир Богдан Леськів

Фото: Суспільне Житомир

Вісім місяців гемодіалізу, майже постійне перебування у лікарні – таким за словами Людмили Кривой було її життя до операції. На допомогу жінці прийшли лікарі та її батько.

"Я дуже вдячна своєму батькові, що пішов на ризик у такому поважному віці, – каже Людмила Кривой. – Добре, що є батьки, які заради своїх дітей готові віддати все, що можуть. Я вже можу ходити, я посміхаюся. Життя покращилося на всі 100%".

Фото: Суспільне Житомир Людмила Кривой

Фото: Суспільне Житомир

"Я бачив, як донька страждає, – каже донор нирки, батько Людмили Антон Кривой. – Вона запитала, чи я допоможу. Я погодився і вирішив віддати нирку. Якби не ці лікарі, я не знаю, де б була моя дитина".

Фото: Суспільне Житомир Антон Кривой

Фото: Суспільне Житомир Людмила Кривой з батьком Антоном

Операцію з трансплантації нирки Людмилі Кривой зробили 25 грудня 2021 року. До складу бригади лікарів обласної лікарні на чолі з завідувачем відділення кардіохірургії, трансплантації органів і тканин Анатолієм Матвійчуком входили також хірурги, анестезіологи, реаніматологи та медичні сестри.

"Операція проводилася у два етапи, – каже Анатолій Матвійчук. – Перший етап – забір донорської нирки. Дуже відповідальний етап. Ми беремо у здорової людини орган. Потрібно все якісно зробити. Почали о 9:00 годині ранку, а закінчили операцію з трансплантації нирки о пів на другу годину дня".

Фото: Суспільне Житомир Анатолій Матвійчук

Усі витрати на операцію в обласній лікарні відшкодувало Міністерство охорони здоров'я.

"Ми витратили 327 тисяч гривень на лікарські засоби, вироби медичного призначення і обстеження пацієнтів, – каже Богдан Леськів. – Пацієнти ні копійки не платили".

Фото: Суспільне Житомир

Після виписки лікарі продовжать моніторити стан здоров'я пацієнтів. Наступний огляд запланований на початок лютого.

Що відомо

У Житомирі готуються до перших операцій з пересадки нирки і серця.

14 травня 2021 року в Житомирській обласній клінічній лікарні імені О. Ф. Гербачевського під час конференції розповіли про підготовку до першої пересадки органів у лікарні.

21 червня у Житомирі в обласній клінічній лікарні імені О.Ф. Гербачевського вперше провели операцію з трансплантації нирки.

Лікарі розповіли, що операція пройшла успішно, стан обох пацієнтів стабільний.

На початку липня обох пацієнтів готували до виписки.

Перша на Житомирщині трансплантація: пацієнт розповів, як проходить процес реабілітації.

У Житомирі пацієнтка, якій зробили операцію з трансплантації нирки, перебуває у задовільному стані.

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