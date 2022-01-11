На Житомирщині у лісі поблизу села Городниця Новоград-Волинського району облаштували новий рекреаційний пункт. Про це Суспільному розповів лісничий Городницького лісництва Роман Бугайчук.

За його словами, площа нового пункту відпочинку близько 40 соток. Він розрахований на одночасне перебування в ньому близько трьох десятків людей. Цю зону відпочинку облаштували за гроші Городницького лісового господарства.

"На території лісництва це вже третій рекреаційний пункт, – каже Роман Бугайчук. – Два ми створили по трасі і третій біля лісництва, поблизу населеного пункту, для жителів нашого селища, щоб люди могли прийти і відпочити. Тут є альтанки, є місце, щоб підсмажити м'ясо чи сало".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Роман Бугайчук

Фото: Суспільне Житомир

"Альтанки ми будуємо різного розміру на різну кількість людей, щоб грибник чи збирачі чорниць могли відпочити", – каже інженер Городницького лісового господарства Діана Сорока.

Фото: Суспільне Житомир Діана Сорока

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

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