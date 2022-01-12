Коронавірус збільшує шанси захворювання на діабет у дітей до 18 років — ЦКЗ

Серед дітей до 18 років, які одужали від коронавірусу, збільшується захворюваність на діабет.

Про це йдеться у звіті Центру контролю та профілактики захворювань США.

Зокрема, автори дослідження виявили, що шанси захворіти на діабет 1 та 2 типу у дітей, які були інфіковані COVID-19, були до 166% більшими, ніж у їхніх неінфікованих однолітків. Дослідження проводилося до початку вакцинації дітей від 5 до 18 років.

Під час роботи вчені проаналізували дані за період з березня 2020 по лютий 2021. Автори дослідження окремо вивчили повідомлення про частоту виникнення цукрового діабету до початку пандемії у дітей , які мали гостру респіраторну інфекцію, яка не була коронавірусом, і не виявили підвищеного ризику діабету.

При цьому дослідники виявили, що коронавірус підвищує ризик захворювання на діабет, незалежно від тяжкості перебігу першого захворювання.

На думку вчених, коронавірус атакує клітини підшлункової залози, які вироблять ангіотензинперетворювальний фермент, який захищає організм від діабету. Крім того, автори відзначають, що коронавірус міг спричинити перехід до діабету у дітей, які вже мали "переддіабет" — підвищений рівень цукру в крові — що характерний для кожного п'ятого підлітка у США.

Що відомо

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

Більше ніж у третини пацієнтів у "постковідний" період виникають загострення зі вже діагностованими серцево-судинними захворюваннями. Деякі їх набувають після перенесення хвороби

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