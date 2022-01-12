Суд Саудівської Аравії вперше розпорядився розкрити ім'я чоловіка, засудженого за сексуальні домагання, та публічно засудити його.

Кримінальний суд Медіни визнав Ясіра аль-Араві винним у переслідуванні жінки з використанням непристойних висловлювань, передає ВВС. Його засудили до восьми місяців ув'язнення та штрафу у 1330 доларів.

Країна у 2021 році ухвалила зміни до закону про боротьбу з домаганнями, за якими з'явилася можливість публікувати імена та виробки винних у таких злочинах. При цьому чи виправданий такий крок, враховуючи "важкість злочину та його вплив на суспільство", має вирішувати суд.

Після ухвалення цього закону, за домагання передбачено ув'язнення до двох років та штрафи до 27 тисяч доларів. За повторне порушення можуть ув'язнити до 5 років та призначити штраф до 80 тисяч доларів.

Що відомо

Федерація гімнастики, Олімпійський і Паралімпійський комітети США мають виплатити 380 мільйонів доларів компенсації жінкам, які постраждали від сексуального насилля з боку колишнього лікаря збірної країни Ларрі Нассара.

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