У Сумській області протягом останньої доби коронавірус підтвердили у 445 осіб. 9 мешканців області померли від ускладнень хвороби. Це дані Міністерства охорони здоров`я України за 12 січня.
За добу 136 мешканців Сумщини одужали від COVID-19. Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 3 006 людини.
За добу першу дозу вакцини на Сумщині отримали 880 людей, вакцинувалися бустерною дозою 3 осіб. Загалом за останній місяць вакцинувалися першою дозою в області 431 105 людей.
На Сумщині, за даними РНБО, на 23,8% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування. До апаратів ШВЛ в області підключені 22 людини. За словами ТВО Голови Сумської облдержадміністрації Тараса Савченка, Сумщина знову перетнула межу "помаранчевої" зони.
Нагадаємо, в області функціонує мережа підрозділів вакцинації: 147 пунктів щеплення, 34 мобільні бригади. Крім цього створено 21 центр масової вакцинації населення.
Що відомо
- В Україні виявили понад 7 тисяч випадків коронавірусу за добу — МОЗ.
- Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.