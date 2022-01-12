У Сумській області протягом останньої доби коронавірус підтвердили у 445 осіб. 9 мешканців області померли від ускладнень хвороби. Це дані Міністерства охорони здоров`я України за 12 січня.

За добу 136 мешканців Сумщини одужали від COVID-19. Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 3 006 людини.

За добу першу дозу вакцини на Сумщині отримали 880 людей, вакцинувалися бустерною дозою 3 осіб. Загалом за останній місяць вакцинувалися першою дозою в області 431 105 людей.

На Сумщині, за даними РНБО, на 23,8% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування. До апаратів ШВЛ в області підключені 22 людини. За словами ТВО Голови Сумської облдержадміністрації Тараса Савченка, Сумщина знову перетнула межу "помаранчевої" зони.

Нагадаємо, в області функціонує мережа підрозділів вакцинації: 147 пунктів щеплення, 34 мобільні бригади. Крім цього створено 21 центр масової вакцинації населення.

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