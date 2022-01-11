Понад 100 шкіл на Закарпатті не готові повністю перейти на харчування за новими нормами. Тобто робити меню без сосисок, ковбас, рибних консерв, із меншими вмістом солі й цукру. Такі підсумки перевірок від початку навчального року, — каже виконувачка обов’язків начальника обласного управління Держпродспоживслужби Сніжана Локес.

З 1 вересня в Україні запровадили оновлене меню у понад чотирьох тисячах школах. А з 1 січня нові норми мали запрацювати у всіх навчальних закладах. До раціону учнів мали додати більше злакових, овочів, фруктів, ягід, молочних і м'ясних продуктів.

Обід в Ужгородській школі № 19. Іванна Титик відносить пусту тарілку.5-класниця каже: брала рис з м’ясом і салат.

"Це уже було смачно. З минулого року меню стало краще. Тепер ми не будемо купувати всяку різну іншу їжу, адже від неї може бути погано, а це їжа смачна і ми бачимо, як її готують. Того року був буфет, він там стояв, там продавали сосиски в тісті, бургери, води", — розповіла дівчина.

Перша страва під час обіду у школярів — суп із фрикадельками, — каже кухарка Ольга Чугунова.

"Нам оновили обладнання: надали нові прилади, нові каструльки, купили машинку, яка ріже овочі", — розповіла жінка.

Оновили обладнання та меню в цій школі на початку навчального року, розповідає заступниця директорки Ольга Муріна. Зараз вартість обіду тут 22 гривні, сніданок коштує 12.

"Ми намагаємося вміститися у ці кошти, вкластися, передбачити енергетичну цінність, поживність, так і вкластися у кошти, які передбачені для кожного учня, — сказала Ольга Муріна. — Сьогодні у нас страва зі збірника Клопотенка рис Паелья з курячим м’ясом, а також лимонад, який рекомендує Клопотенко. На 90 відсотків наш заклад готовий реалізовувати норми харчування та дотримуватися рекомендацій. Але ремонт та покращення умов буде дуже нам сприяти у цьому".

Суспільне Закарпаття

З вересня минулого року за новим меню у цій школі року харчуються сини Тетяни Юсиби.

"У мене двоє дітей навчаються у цій школі: старший у восьмому класі, молодший у другому, — каже жінка. — За їхніми словами, все дуже смачно, різноманітне. Збільшилася кількість риби, щодня дають фрукти, йогурти».

А в Хмільницькій гімназії у Берегівському районі понад 10 років їдальня не працює. Учні беруть їжу з дому. Бутерброд та воду взяв з собою у школу 4-класник Андрій Маргітич.

Директорка гімназії Наталія Золтан розповіла: аби привести їдальню до ладу треба зробити дуже багато.

"Вона (їдальня, — ред.) в аварійному стані знаходиться. Нам повністю потрібно робити реконструкцію цього приміщення, коли будуть запроваджувати харчування. Я думаю, якщо будуть кошти, то харчування запустять як і в інших школах", — пояснила директорка.

Суспільне Закарпаття

В шкільній їдальні в селі Залужжя Мукачівського району харчуються 37 дітей. У цій школі готують для початкових класів, — каже кухарка Тетяна Маляр.

"У нас на обід суп квасолевий з і сметаною. Друга страва у нас — гречка зі сметанковою підливою та салат", — розповіла вона.

Вартість харчування учнів у цій школі — 37 гривень на день, каже підприємиця Наташа Маркулин.

"Палички курячі, які запечені у духовій шафі — вони дуже смачні та корисні для дітей. Потім буде у нас салат з зеленим горошком, який теж дуже корисний. Для того, аби харчування відповідало нормам, у нас трохи не вистачає технологічного обладнання: марміти, щоб діткам роздавати тепленьке, і підтримувати температуру, нові плити, також потрібно доробити витяжку, столи професійні", — пояснила підприємиця.

"Ми намагаємося дотримуватися у шкільному харчуванні всіх санітарних норм, — каже директорка Залужанської ЗОШ I-III ст. Ольга Кобаль, — діти харчуються згідно графіку. Для того, щоб наш харчоблок якісно працював нам, звичайно, потрібно придбати деяке обладнання: і газову плиту, і у раковину, і стіл для підігріву їжі".

Загалом на Закарпатті харчування організоване у майже пів тисячі школах, — каже директорка департаменту освіти ОДА Мар’яна Марусинець. Вартість меню — від 20 до 100 гривень, залежно від того, скільки разів дитина харчується в школі. На цей рік для територіальних громад із держбюджету передбачили близько 55 мільйонів гривень.

Суспільне Закарпаття

"Це тільки для харчування, придбання обладнання буде йти через субвенцію з державного бюджету на місцеві бюджети, пояснила вона. — Ми вже подали проєкт на 22 такі харчоблоки".

4-тижневе сезонне меню та асортимент буфету у навчальних закладах дозволили використовувати після погодження з Держпродспоживслужбою. Працівники обласного управління від початку навчального року перевірили 250 шкіл на Закарпатті.

В.о. начальниці Держпродспоживслужби на Закарпатті Сніжана Локес сказала: 103 школи мають певний перелік порушень.

"Найбільше порушення – це старе обладнання, стара матеріально-технічна база, старі холодильники та вентиляційне обладнання, витяжки тощо. Це все застаріле на сьогоднішній день", — пояснила вона.

За словами Сніжани Локес, 103 школи, які наразі не готові перейти на харчування за новими нормами, мають на підготовку три місяці.

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