На Львівщині три родини викупили та відновлюють замок XVIII століття

На Львівщині три родини придбали замок XVIII століття у Стрийському районі. Уже 8 років вони його відновлюють. Зараз до замку на екскурсію запрошують усіх охочих. Про це Суспільному розповіла власниця палацу Світлана Герга.

Підгорецький замок розташований у Стрийському районі Львівської області. Відновлюють його три родини за власні гроші. Серед них і родина Світлани Герги. Меблі купують у європейських антикварних крамницях та на ярмарках.

"Це не забаганка, нас душа боліла, направду. Тому що ми проживаємо в цьому селі з діда-прадіда. Ми є мешканці цього села. І десь в нас в серці тьохкало те, що воно руйнується", — каже власниця палацу Світлана Герга.

Суспільне Львів Фото палацу до реставрації

Палац у XVIII столітті звів польський магнат Юзеф Яблоновський. У радянські часи там був технікум, школа-інтернат, сільська рада, а потім — рибне господарство.

"Будинок пов’язаний з відомими трьома родинами: це родина Собеських, родина польського короля Яна 3-го Собеського та родина Яблоновських", — каже історик Микола Закусов.

Суспільне Львів Фото палацу після реставрації

Мешканці села радіють, що палац реставрують.

"Я відчуваю щастя і радість, це надзвичайно. Тому що руйнувати — це погано, краще відбудовувати і відновлювати", — каже мешканка села Галина Валюх.

Суспільне Львів Реставраційні роботи

Власники палацу запрошують усіх охочих на екскурсії.

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