На Львівщині горіла дерев'яна дзвіниця, збудована у ХІХ столітті

Вранці, 8 січня, на Львівщині горіла дзвіниця церкви Св. Параскеви Тирнівської, що у селі Коростів Стрийського району Львівської області. Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного управління рятувальників.

Про пожежу повідомили близько 7 години ранку. Горіла дерев'яна дзвіниця, збудована у 1858 році.

"Складність гасіння пожежі полягала у швидкому поширенні вогню дерев’яними конструкціями будівлі. На момент прибуття вогнеборців пожежа поширилася на значну площу, й охопила більшу частину будівлі", – повідомляють рятувальники.

ДСНС у Львівській області Рятувальники гасять пожежу у старовинній дзвіниці

Близько 9 ранку пожежу загасили, вогонь не перекинувся на церкву, яка розташована поряд із дзвіницею. На пожежі працювали 17 рятувальників. Внаслідок пожежі знищено частину покрівлі, перекриття, стіни та церковну атрибутику.

Причину виникнення займання встановлюють правоохоронці.

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