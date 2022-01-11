У 2021 році Світовий океан нагрівся до рекордно високої температури — таке стається вже шостий рік поспіль. Це свідчить про те, що концентрація парникових газів в атмосфері збільшується, затримуючи тепло змушуючи океан ще активніше поглинати його.

Про це йдетьсяв дослідженні Інституту атмосферної фізики Китайської академії наук, оприлюдненомуу науковому журналі Advances in Atmospheric Sciences.

Для свого дослідження науковці використали дві бази — власне Інституту атмосферної фізики та Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, — де містяться дані про температуру Світового океану з 1950-х років.

За 2021 рік дві тисячі метрів водної товщі Світового океану поглинули 14 зеттаджоулів теплової енергії. Це у 145 разів більше, ніж виробили всі електростанції світу у 2020-му, і в майже 30 разів менше енергії, ніж споживає все людство за рік.

"Океани поглинають не лише тепло, а й 20-30% викидів вуглецю, що призводить до їхнього закислення. А проте, нагрівання океанів зменшує ступінь поглинання ними вуглецю і лишає більші його обсяги в атмосфері", — зауважує Чжен Ліцзин із Інституту атмосферної фізики Китайської академії наук, який курував дослідження.

Науковці окремо оцінили вплив природних чинників нагрівання й охолодження Світового океану і встановили, що людський чинник — а саме зростання викидів парникових газів, які не дають теплу розсіятися з атмосфери в космос, — відіграють значно більшу роль. Понад те, нагрівання океану призводить до частіших руйнівних штормів і зростання рівня води.

Навіть якщо людство скоротить вуглецеві викиди до нуля, деякий час Світовий океан продовжить нагріватися, пояснює в розмові з CNN науковець Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США Кевін Тренберт, який брав участь у дослідженні.

Тож науковці радять готуватися до "далекосяжних наслідків", до яких призводить нагрівання Світового океану, і пропонують урядам країн враховувати це в "будівельній промисловості та планах забудови прибережних територій".

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