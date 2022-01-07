У Києві невідомі повідомили про мінування ТЦ "Глобус"

У Києві надійшло анонімне повідомлення про мінування торговельного центру "Глобус", розташованого на Майдані Незалежності.

Як повідомляє кореспондент Суспільного, відвідувачів не впускають всередину ТЦ.

Інна Воловик / Суспільне

Востаннє інформація про замінування "Глобуса" надходила 27 грудня 2021 року, але вибухового пристрою тоді не знайшли.

За неправдиве повідомлення про мінування (стаття 259 Кримінального кодексу) передбачене покарання у вигляді 2-6 років позбавлення волі. За повторне порушення можуть ув'язнити на 4-8 років.

Напередодні Різдва поліція Києва повідомила, що посилила заходи безпеки та залучила до охорони правопорядку військовослужбовців Національної гвардії.

"З нагоди відзначення релігійного свята Різдва Христового поліцейські у посиленому режимі нестимуть службу біля культових споруд під час проведення богослужінь, а також стежитимуть за правопорядком біля святкових локацій", — повідомили в поліції.

Що відомо

9 грудня поліція Києва протягом дня отримала повідомлення про нібито мінування 7 торгово-розважальних центрів і Центрального автовокзалу.

8 грудня поліція Києва повідомила, що з січня по листопад 2021 року включно зареєструвала 151 кримінальне провадження щодо неправдивих повідомлень про мінування об'єктів у столиці.

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