У Києві невідомі повідомили про мінування ТЦ "Глобус"

У Києві надійшло анонімне повідомлення про мінування торговельного центру "Глобус", розташованого на Майдані Незалежності.
Як повідомляє кореспондент Суспільного, відвідувачів не впускають всередину ТЦ.
Востаннє інформація про замінування "Глобуса" надходила 27 грудня 2021 року, але вибухового пристрою тоді не знайшли.
За неправдиве повідомлення про мінування (стаття 259 Кримінального кодексу) передбачене покарання у вигляді 2-6 років позбавлення волі. За повторне порушення можуть ув'язнити на 4-8 років.
Напередодні Різдва поліція Києва повідомила, що посилила заходи безпеки та залучила до охорони правопорядку військовослужбовців Національної гвардії.
"З нагоди відзначення релігійного свята Різдва Христового поліцейські у посиленому режимі нестимуть службу біля культових споруд під час проведення богослужінь, а також стежитимуть за правопорядком біля святкових локацій", — повідомили в поліції.
Що відомо
- 9 грудня поліція Києва протягом дня отримала повідомлення про нібито мінування 7 торгово-розважальних центрів і Центрального автовокзалу.
- 8 грудня поліція Києва повідомила, що з січня по листопад 2021 року включно зареєструвала 151 кримінальне провадження щодо неправдивих повідомлень про мінування об'єктів у столиці.
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