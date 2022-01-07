У Києві "замінували" вокзал і близько десяти ТРЦ

У Києві правоохоронці перевіряють інформацію про начебто замінування центрального залізничного вокзалу та близько десяти торговельно-розважальних центрів.

Про це Суспільному повідомили у поліції Києва.

За даними правоохоронців, зокрема, з вокзалу евакуювали близько 650 людей. За результатами перевірки вибухівки не виявили. Також надійшло повідомлення про мінування ТРЦ "Гулівер", звідки евакуювали 150 людей. Там вибухового пристрою також не знайшли. Наразі триває перевірка інших об’єктів, зокрема ТРЦ "Дрім Таун", "Метро", "Ультрамарин".

Раніше цього ж дня невідомі повідомили про мінування торговельного центру "Глобус", розташованого на Майдані Незалежності.

Що відомо

9 грудня поліція Києва протягом дня отримала повідомлення про нібито мінування 7 торгово-розважальних центрів і Центрального автовокзалу.

8 грудня поліція Києва повідомила, що з січня по листопад 2021 року включно зареєструвала 151 кримінальне провадження щодо неправдивих повідомлень про мінування об'єктів у столиці.

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