Міська влада Рівного закликає виконавців капітального ремонту дитячої музичної школи якомога швидше накрити дах, аби будівля не руйнувалася. Проведення робіт секретар Рівнеради Віктор Шакирзян та керівник управління капітального будівництва міста Володимир Ляшук пообіцяли особисто контролювати щодня.

Це трапилося після того, як батьки учнів звернулися до прокуратури. За їх словами, доки підрядник чекає на будматеріали, у розкрите приміщення другого корпусу потрапляють опади.

Позиція батьків

Батько учениці музшколи Ярослав Ковальчук пояснив: до нового року у музичній школі обіцяли перекрити дах, але цього так і не зробили.

"Там всередині все теж було демонтовано упродовж листопада-грудня, фундаменти були підкопані. Наразі ми можемо бачити, що там і фундаменти, і земля, і бетон – воно все перемішане. І зараз йдуть опади, і ми боїмося, що школа дійсно складеться", – сказав Ярослав Ковальчук.

Фото: Суспільне Рівне Батьків не влаштовує те, як саме йдуть ремонтні роботи у приміщенні музшколи, тож ініціативна група звернулась до прокуратури.

Раніше Суспільне повідомляло: учнів школи тимчасово перевели в гуртожиток на Відінській. За висновком тимчасової слідчої комісії Верховної ради з питань розслідування випадків та причин порушення прав дітей у гуртожитку школярі ризикують життям та здоров'ям.

Занепокоєні ситуацією батьки звернулись до обласної прокуратури з проханням з'ясувати, чи є в діях посадовців недбальство.

Що кажуть у прокуратурі

У Рівненській обласній прокуратурі пообіцяли заяву вивчити та за потреби невідкладно передати до відповідного органу.

"Якщо є підстави з цієї заяви внести дійсно відомості про кримінальне правопорушення за відповідної статтею в Єдиний реєстр досудових розслідувань – такі відомості вносять. І відповідно, органу, якому підслідна та стаття, за якою вносять, віддають матеріали вже наявного кримінального провадження, починають розслідування", – повідомив головний спеціаліст відділу прийому громадян обласної прокуратури Олександр Бабич.

Фото: Суспільне Рівне Зараз у школи немає покрівлі. Її демонтували до того, як зібрали всі необхідні матеріали для будівництва.

Зараз прокуратура вже розслідує можливу розтрату бюджетних коштів на капремонті музшколі. Мама учнів Анна Шліхта сподівається, що врахують і позицію батьків.

"Насправді є посадові особи, які приймають управлінські рішення. І якщо впродовж року ми розмовляємо на тему ремонту, і ремонт не проводять, то якась дія повинна бути. Стоїть питання про те, чи буде дітям куди повертатися. Ми з батьками порадилися і вирішили звернутися до прокуратури", – зазначила Анна Шліхта.

Як реагують посадовці

Реакцією чиновників на заяву став терміновий виїзд на об'єкт за головування секретаря міськради Віктора Шакирзяна, наразі він виконує обов'язки мера на час відпустки Олександра Третяка. Під час виїзду робітників на будівництві не зустріли.

Зі слів очільника управління капітального будівництва Рівнеради Володимира Ляшука, на ремонт виділили майже п'ять мільйонів гривень з міського бюджету. Генпідрядника просили почати роботи на початку жовтня.

"Ми розуміли, в який період ми вступаємо – це осінь, зима попереду і ми знали, наскільки буде складно освоїти ці кошти. Виконавець робіт допустив велику помилку, що не зібрав стопроцентно весь матеріал на покрівлю і зробив її демонтаж. На сьогодні або б стояла стара покрівля, бо немає матеріалів, або була б нова покрівля", – сказав Володимир Ляшук.

Фото: Суспільне Рівне Прокуратура вже розслідує можливу розтрату грошей, які виділили з міського бюджету на ремонт приміщення музшколи.

Що розповів підрядник

Мова про будівлю в 600 квадратних метрів – пояснив виконроб субпідрядника на нараді в міськвиконкомі. І додав: через об'єми та умови процес ремонту тривалий. Роботи на об'єкті розпочалися 16 листопада 2021 року, дах розкрили місяць тому, а зараз очікують, коли прибуде партія балок.

"У нас все замовлено, в цей четвер йде перша партія, бо є проблема їх виготовити і за цей період, доки були свята, нам їх зробили. На сьогодні 50% їх ми поставляємо. Далі пилорама, далі йде робота. З понеділка ми приступаємо до даху", – сказав виконроб "Прогрес Девелопмент Компані" Олександр Беренков.

Плани міськради

Найближчим часом в міськраді планують вивчити умови угоди з виконавцем робіт. Віктор Шакирзян хоче з'ясувати, чи можна притягнути його до відповідальності і готовий як штрафувати, так і судитися.

"Будемо контролювати кожен крок будівництва. Думаю, це все буде вестися документально. І все будемо погоджувати з замовником, я буду контролювати особисто. І заступник, і теж депутатам донесемо, як буде просуватися будівництво в музичній школі. Такий об'єкт, 600 метрів квадратних, він будується набагато швидше. Я займався будівництвом, я знаю, як це робиться", – повідомив секретар міськради.

Наступного тижня відкорегований проєкт планують скерувати на експертизу. Найімовірніше, після цього оголосять новий тендер. Водночас ремонт має тривати.

Що відомо

Ремонт другого корпусу розпочався у жовтні 2020 року. Тоді його вартість оцінювали у понад 11 мільйонів гривень. Згодом роботи припинили.

У квітні частина батьків протестувала, аби на час ремонту аварійного приміщення дітей не переводили у будинок на Відінській, 39 та вимагали знайти кращі умови.

У 2017-му начальник управління культури Тарас Максименко пояснював, що влада повинна зважити, що робити із будівлею. Адже за 14 мільйонів гривень, озвучених тоді, можна збудувати школу "з нуля".

У грудні 2021 року тимчасова слідча комісія Верховної ради з питань розслідування випадків та причин порушення прав дітей визнала умови навчання учнів такими, що мають порушення. Зокрема, у висновку зазначили і про низьку температуру у приміщенні гуртожитку, де зараз навчаються діти.

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