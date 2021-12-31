Черкаський школяр збирає кубик Рубіка за шістнадцять секунд

Шестикласник з Черкас Матвій Паіс збирає кубик Рубіка за 16 секунд. Школяр розповів Суспільному, як за пів року опанував спідкубінг і навчився вирішувати складні головоломки.

Одинадцятирічний Матвій Паіс розповів, що для збирання кубика має спеціальний килим, який фіксує час:

"Коли я відпускаю руки і починаю збирати – час засікається, і коли я знов прикладаю руки – час зупиняється".

Суспільне Черкаси Матвій Паіс

Аби вирішувати таку головоломку, варто вивчити алгоритми, зазначив школяр. Він знає 250 комбінацій:

"Алгоритм «піф-паф», спочатку робиться рух правою граню, верхня грань, потім опускаємо праву грань і вертаємо верхню. Це такий базовий найлегший алгоритм".

Матвій розповів, що середній час, за який зараз збирає кубик — 16 секунд. Але коли починав – думав над головоломкою три дні:

"У мене не виходило нічого нормально повторювати, але за рахунок вогню, який у мене з'явився, я почав розуміти, як його вчитися збирати".

Суспільне Черкаси Матвій Паіс

У своїй колекції має 25 різних кубиків, поділився хлопець: від найменших до найбільших. Показує один із найскладніших для нього – сквайр.

"Усі її вважають дуже складною, тому що алгоритми не схожі ні на що. Він міняє форму і в середині, якщо подивиться – є смужка і тільки по цій смужці крутиться. І якщо поставити не по цій смужці – він просто не буде крутиться".

Суспільне Черкаси

Син захопився спідкубінгом пів року тому, розповів тато Матвія – Богдан. За його словами, тоді вся родина захворіла на коронавірус і вони разом почали дивитися відеоуроки.

"Він підійшов до мене і запитав, чи я колись його збирав, я сказав, що я його ніколи не збирав. Я тільки міг включити відео, продивитись, або знайти алгоритми і зробити так. І ми знайшли кубик найпростіший, дешевий і він почав його крутити".

Суспільне Черкаси Матвій Паіс з батьками

Завдяки такому хобі хлопець став цілеспрямованим, зазначила мама Матвія пані Юлія. І додала, що в такій ніші він зможе реалізувати себе.

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