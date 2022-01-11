Громадському діячу, активісту та театральному художнику Івану Шулику присвоять звання “Почесний громадянин Дніпра” посмертно. Про це йдеться у рішенні Дніпровської міськради, оприлюдненому на офіційному сайті.

Іван Шулик був організатором Товариства української мови на Дніпропетровщині, пізніше – головою осередку Народного Руху. У 1991 році він встановлював перший синьо-жовтий прапор у Дніпрі. Коли стяг знесли - оголосив публічне голодування під міською радою.

Окрім того, Іван Шулик був співкоординатором Майдану 2004 року та Революції Гідності 2013-2014 років у Дніпрі.

Багато років пропрацював театральним художником, був володарем міжнародної та п’яти регіональних театральних премій.

Помер Іван Шулик 28 жовтня 2021 року на 76-му році життя. Похований у Петриківці, що на Дніпропетровщині.

Що відомо

- На сьогодні звання почесного громадянина Дніпра (Дніпропетровська) мають 52 особи.

- У вересні 2014 року, за рішенням сесії міськради, звання позбавили російського співака Йосипа Кобзона.

- У червні 2015 року позбавили звання почесного громадянина міста експрем’єра України Павла Лазаренка. Воно було присвоєне в 1996 році.

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